Mynet Trend

3 ilde aranan hırsızlar Mersin'de yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Mersin’de bankadan itibaren takip ettikleri şahsın aracını kilitlemesini engelleyen sinyal kesici (jammer) kullanarak içerisindeki altınlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı. Zanlılardan biri, kendini 'Yaşamak zorundayız, başka şansımız yok' diyerek savundu.

3 ilde aranan hırsızlar Mersin'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polise başvuran V.M. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki banka şubesinin kasasından küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın setini aldıktan sonra aracına koyduğunu, bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin elindeki plastik parçayı göstererek kendisini oyalarken, bir diğerinin ise kilitlediğini sandığı aracının ön koltuğunda bulunan altınlarını çaldığını belirterek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerine ulaşan polis, zanlıların merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki günübirlik olarak kiraladıkları evde kaldıklarını belirledi. A.A. (30) ve H.D. (42) adlı iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet cep telefonu ile 1 adet sinyal kesici cihaz ele geçirilirken, ifadeleri doğrultusunda çalınan altınlar ise Adana’da bir kuyumcuda bulunarak sahibine teslim edildi. Kuyumcu hakkında ’hırsızlık malı satın almaktan’ dolayı işlem yapıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Aynı suçtan 3 ilde daha arandıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D., adliyeye çıkarıldıkları sırada gazetecilerin sorularına, "Yaşamak zorundayız, başka şansımız yok" diye yanıt verirken, diğeri, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye bağırdı. Her iki şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Bunu yapan işçi tazminatsız kovulacak! Bunu yapan işçi tazminatsız kovulacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Bir gecede milyoner oldu!

Bir gecede milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de sadece Pazaryeri'nde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı

Türkiye’de sadece orada yetişiyor!

Tunceli'de su samuru görüntülendi

Tunceli'de görüntülendi

Konya’da korkutan obruk

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı

Emsal olacak karar! Bunu yapan işçi tazminatsız kovulacak

Bunu yapan işçi tazminatsız kovulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini uyarısı (İstanbul'da hava durumu)

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Plajı'na turist ilgisi

Türkiye'de tek! Turistlerden büyük ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.