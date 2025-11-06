Mynet Trend

3 litre yağı ısıttı, uyuyan kocasının kafasından aşağı döktü! 'Bana gün yüzü göstermedi'

Kan donduran olayın adresi bu kez İstanbul oldu. Üsküdar'da yaşayan ve 25 yıllık evli olan Sinan-Zeynep çiftinin son kavgası kötü bitti. Eşine sinirlenen kadın 3 litre yağı ısıtıp uyuyan kocasının üzerine döktü. Kocasına 2 tane de tokat atan kadın sonra komşusuna sığındı. Yoğun bakıma kaldırılan adam 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Ufuk Dağ

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Sinan ve Zeynep çifti 25 yıl önce evlenmişlerdi. Çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu oldu. Zaman zaman memleketleri Kars'a gidip gelen çift, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda yaşamını sürdürüyordu. 44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., geçim sıkıntı nedeniyle çocuklarına sahip çıkabilmek adına evde el işi yapıp satıyordu.

DÜZENLİ BİR İŞİ YOKTU

53 yaşındaki eşi Sinan G. ise iddiaya göre düzenli bir işte çalışmıyordu. Zaman zaman inşaat, tekstil gibi işlerle ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. İddiaya göre çiftin evlilikleri ilk yıllardan beri şiddetli geçimsizlikle sürüyordu. Sinan G. eve alkollü geldiği zamanlarda eşini darp ediyordu.

EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU

Sabah'ta yer alan iddiaya göre olayın yaşandığı 15 Ekim akşamı da evine yine alkollü gelen Sinan G., eşine küfürler savurdu, sonra yatağına geçip yattı. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. kan donduran bir plan yaparak mutfağa gitti.

3 LİTRE YAĞ İLE...

Yaklaşık 3 litre ayçiçeği yağını büyük bir tencereye koyup ısıtmaya başladı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Zeynep G., kızgın yağı yatakta uyuyan eşinin bütün vücuduna döktü.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyandı. Zeynep G. bağırmalar eşliğinde eşine iki kez de tokat atıp evden kaçtı ve yandaki komşuya sığındı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan adamın yüzü başta olmak üzere vücudunda yanmamış yer kalmamıştı. Sinan G. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu belirtti.

'BANA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEDİ'

Adam yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye, eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kan donduran ifadesinde Zeynep G., "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" dedi. İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

