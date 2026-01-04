3 Ocak 'Kurt Dolunayı' ne anlama geliyordu? 2026'nın ilk gökyüzü şöleni

2026 yılının ilk dolunayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti. Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle kentin birçok noktasında göz kamaştırdı.

3 OCAK'TA NELER OLDU

Zaman zaman bulutların arasında kaybolan ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaşan dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu "Süper Ay" evresiyle birleşince, her zamankinden daha parlak ve yüzde daha büyük bir görünüme kavuştu.

3 Ocak’ta gerçekleşen Dolunay Yengeç burcunda oldu.

Dolunaylar astrolojide tamamlanma, yüzleşme, sonuç alma ve açığa çıkma zamanlarıdır. Yengeç burcu ise duygular, aile, güven ihtiyacı, geçmiş ve kökler ile ilgilidir.

BU NEDENLE BU DOLUNAY:

Duyguların bastırılamadığı

Gizli kalan ailevi ya da kişisel konuların açığa çıktığı

“Kalbim mi mantığım mı?” ikileminin yaşandığı

bir etki yarattı.

Güneş Oğlak’ta olduğu için iş–sorumluluk–kariyer ile özel hayat arasında denge sınavı getirdi.

BURÇLARA GENEL ETKİLERİ

Koç: Aile, ev, özel hayat ön planda. Evle ilgili kararlar netleşebilir.

Boğa: Yakın çevre, kardeşler, konuşmalar, itiraflar gündemde.

İkizler: Para, harcamalar, maddi güvenlik konuları sonuçlanır.

Yengeç: Senin Dolunayın! Duygusal farkındalık, ilişkilerde netlik.

Aslan: Geçmiş meseleler, bilinçaltı, içsel yüzleşmeler.

Başak: Arkadaşlıklar, sosyal çevre, planlar değişebilir.

Terazi: Kariyer–aile dengesi, işte önemli gelişmeler.

Akrep: Eğitim, yolculuklar, hukuki konular netleşir.

Yay: Borçlar, ortak para, duygusal bağlar gündemde.

Oğlak: İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar için karar zamanı.

Kova: İş düzeni, sağlık, günlük tempo ile ilgili sonuçlar.

Balık: Aşk, çocuklar, yaratıcılık alanında duygusal netlik.

3 Ocak Dolunayı “duyguları görmezden gelemeyeceğimiz”, özellikle aile ve ilişkilerde gerçeğin ortaya çıktığı bir Dolunaydı. Mantık (Oğlak) ile duygu (Yengeç) arasında denge kurabilen kazandı.