HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 yaşındaki çocuğun, babası tarafından nehre atıldığı iddia edildi

3 yaşındaki çocuğun, babası tarafından nehre atıldığı iddia edildi

15.04.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunu olan bir şahsın 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri’ne attığı iddia edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

3 yaşındaki çocuğun, babası tarafından nehre atıldığı iddia edildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda iddialara göre, 3 yaşındaki oğlu K.M. ile birlikte Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı’nda bir müddet dolaşan H.M., çocuğu Dicle Nehri’ne attı. H.M, çocuğu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

POLİS GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşların olayı görmesi ile birlikte olay yerine koşan birçok kişi küçük çocuğu kurtarmak için Dicle Nehri’ne girdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan K.M. olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.M. polisler tarafından gözaltına alındı.

‘Onun kanı akarsa büyü bozulacak’ diye bağırıp kızını damdan atmaya kalktı‘Onun kanı akarsa büyü bozulacak’ diye bağırıp kızını damdan atmaya kalktı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan ve doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Psikolojik sorunları olan H.M’nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendiZeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısı artında flaş karar geldi! Halka kapatıldı

Vaka sayısı artında flaş karar geldi! Halka kapatıldı

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Cenazede dikkat çeken kare!

Cenazede dikkat çeken kare!

ABD'den Rusya'ya yaptırım!

ABD'den Rusya'ya yaptırım!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.