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3 yıl boyunca sokakta yaşayan adam imajını düzelttikten sonra ailesiyle yeniden bir araya geldi!

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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3 yıl boyunca sokakta yaşayan adam imajını düzelttikten sonra ailesiyle yeniden bir araya geldi!

45 yaşındaki Joao Coelho Guimaraes hayatında oldukça kötü bir dönem geçiriyordu. İşini, evini kaybetmişti ve ailesiyle görüşmüyordu. Bu nedenle 3 yıldır ailesinden uzak bir şekilde Brezilya’nın Goiania kentindeki sokaklarda yaşıyordu. Bakımsız görüntüsü nedeniyle ailesinin tanımakta bile zorluk geçtiği Guimaraes’in değişimi herkesi şaşırttı.

3 yılı aşkın süredir sokaklarda yaşayan Brezilyalı adam sürekli geçtiği berber dükkanına girerek tıraş bıçağı olup olmadığını sordu. Bu soru hayatını tamamen değiştirdi. Dükkanda çalışanlar ona yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Berberde çalışanlar saçı ve sakı üzerinde oynamalar yaptı ve ona yeni kıyafetler verdi. İki saatin sonunda Guimaraes film yıldızına dönüşmüştü. Guimaraes’in değişimi görenlere popüler Netflix dizisi Queer Eye’ı hatırlattı.

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SÜRPRİZLER BİTMEDİ

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Berberin sahibi Alessandro Lobo’nun Guimaraes’in dönüşümünü sosyal medya hesabından paylaşması üzerine yeni bir sürprizin kapıları aralandı. Guimaraes’in fotoğraflarını gören kız kardeşi ve annesi hemen berberin sahibiyle iletişime geçti. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelen aile gözyaşlarına hakim olmadı.

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İşte Guimaraes’in son hali:

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