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3 yıl bu sonucu beklediler! Erzurum Hınıs Köftesi artık coğrafi işaretli

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 15:15
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Erzurum ili sahip olduğu 59 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

3 yıl bu sonucu beklediler! Erzurum Hınıs Köftesi artık coğrafi işaretli

Türk Patent ve Kurumu'na mahreç işaret almak adına yemekler ve çorbalar ürün grubundan; Hınıs Köftesi için müracaat edilmişti. Erzurum Ticaret Borsası tarafından 31.12.2021 tarihinde "Mahreç İşaretİ" türünden yapılan başvuru gerekli inceleme ve onaydan sonra coğrafi işaretli oldu.

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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Erzurum 59 coğrafi işaretli ürünüyle Gaziantep ve Konya'dan sonra listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Erzurum’daki coğrafi işaretli ürünler; Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası Erzurum, Kuru Kayısı Kaysefesi, Erzurum Patates Boranisi, Tortum Ekşi Pestili, Pasinler Yaprak Döne,r Erzurum Cılbıra / Erzurum Çılbır, Erzurum Herle Aşı Çorbası, Erzurum Hink Yemeği, Erzurum Çaşır Kavurması, Erzurum Tatar Böreği, Erzurum Tuzlu Lokumu, Erzurum Lavaş Ekmeği / Erzurum Ecem Ekmeği / Erzurum Acem Ekmeği, Erzurum Hurma Tatlısı, Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Ayva Yahnisi / Erzurum Ayva Kalyesi, Erzurum Kavut Haşılı, Erzurum Ketesi, Erzurum Pastırması, Erzurum Çeç Pancarı, Erzurum Pekmezli Kadayıfı, Erzurum Kara Fatma Çorbası, Erzurum Eriştesi, Erzurum Ekşili Dolma,

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Erzurum Tereyağı, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Aşotu, Erzurum Çaşır Salamurası, Erzurum Çiriş Yemeği, Erzurum Gliko, Erzurum Şalgam Dolması, Erzurum Et Kavurması, Erzurum Kıtlama Şekeri, Erzurum Hasıta / Erzurum Hasuta, Erzurum Sucuğu, Erzurum Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Kesme Aşı Çorbası, Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurta Pilavı, Hasankale Lavaşı, Erzurum Aşmalı Yahni, Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Çortutu Pancarı, Karnavas Bezi, Erzurum Mantısı /Erzurum Hıngeli, Erzurum Peynir Helvası, Erzurum Pekmezli Baklavası, Erzurum Su Böreği, Narman Şeker Fasulyesi, İspir Kaymağı, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Hınıs Fasulyesi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri(Göğermiş Peynir), Erzurum Kadayıf Dolması, İspir Kuru Fasulyesi, Oltu Cağ Kebabı ,Erzurum Civil Peyniri ve Karnavas Dut Pekmezi şeklinde sıralanıyor.

15 ÜRÜN TESCİL İÇİN BEKLİYOR

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Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Erzurum’da halen; Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Erzurum İspir Gobdini VE Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği Türk Patent ve Kurumu'nda tescil için bekliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Hınıs Coğrafi işaret köfte
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