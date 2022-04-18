3 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

2014 yılında kendisine otizm teşhisi konulan Connerjack Oswalt’ın zaman zaman evden kaçtığı biliniyordu. Genç adam 3 yıl önce 2019 yılının Eylül ayında Kaliforniya’da kaybolduğunda 16 yaşındaydı ve o günden beri kendisinden haber alınamıyordu.

İHBAR ALDILAR

Geçtiğimiz hafta Utah’ta bir benzin istasyonunda uyuyan bir genç tespit edildi. Yetkililer onu bulduğunda soğuktan titriyordu. Bulunmadan önce bölge polisi civarda evsiz bir genç adamın alışveriş sepetiyle dolandığı bilgisini almıştı.

Benzin istasyonuna vardıklarında genç adamı ısınabileceği bir aracın içine alıp güç bela parmak izini almaya ikna ettiler. Parmak izinin incelenmesinin ardından genç adamın hakkında tutuklama emri olduğu keşfedildi. Sonrasında ise hakkında çıkarılan kayıp ilanlarına ulaşıldı.

HALA BELİRSİZ

Ailesiyle teması sağlandığında, Oswalt’ın boynundaki doğum lekesi sayesinde kimliği doğrulandı. Ailenin kavuşması hem kendileri hem de polis memurları için oldukça duygusal bir anı oldu. Geç adam halen Utah’ta bakım gördüğü için henüz bir arada değiller.

Yetkililer genç adamın yaklaşık iki haftadır sokaklarda yaşadığını bildirdi ancak son iki yıldır nerede olduğu hala belirsiz.



