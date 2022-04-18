Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

18.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sosyal medya kullanıcısı İngiltere’de bir bahçede görülen ve ne olduğu anlaşılamayan garip bir nesnenin görüntülerini paylaştı. Stourbridge'deki bahçesinden bir fotoğraf paylaşan Emily, sosyal medyada ağaca asılı bu nesnenin ne olabileceğini sorunca kullanıcılar çok çeşitli teoriler sundular.

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

İngiltere’de bir bahçede görülen gizemli ve korkunç görünümlü yuva benzeri nesne insanları dehşete düşürdü. Tuhaf görünümlü, kahverengi-bej tonlarında, bir ağaçtan ürpertici bir şekilde asılı olan yaklaşık 35 cm uzunluğundaki bu nesne büyük ilgi topladı.

Komşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştıKomşularına hediye gönderdi! İçinden erotik görüntüler çıkınca ortalık karıştı

TAHMİNLER ÇEŞİTLİYDİ

Sosyal medya kullanıcısı Emily Jc, evinin bahçesinde yakaladığı bu görüntüyü sosyal medyada paylaşıp ne olduğuna dair tahminlerini sorunca insanlar egzotik bir bitkiden yarasaya kadar çeşitlenen farklı cevaplar verdiler.

Kimileri bir yarasa olduğunu söylerken, kimileri nesneyi bir kediye benzetti. Başka bir kullanıcı eşekarısı yuvası olduğunu iddia ederken bir diğeri de tahmin hakkını çekirge bitkisinden yana kullandı. Bitki kabuğu olduğunu iddia edenler de vardı.

Çarmıha germe sahnesini canlandırıyordu! Sonu felaketle bitti, görenler şovun parçası zannettiÇarmıha germe sahnesini canlandırıyordu! Sonu felaketle bitti, görenler şovun parçası zannetti

ASLINDA BİR BİTKİYDİ

İngiltere'de 18 yarasa türü vardır, ancak hiçbiri gizemli nesnenin bej ve kahverengi rengiyle eşleşmiyor. Doğru tahmin çekirge bitkisi tahmini. Çin bal çekirgesi, sabun çekirdeği veya sabun kabuğu olarak da bilinen Gleditsia Sinensis bitkisi geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan eski bir bitkidir. Aynı zamanda deterjan olarak da kullanılır. Geçmişte şişlik, iltihap, çıban ve cilt hastalıkları dahil olmak üzere bağışıklık sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...
Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”
Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Şovun parçası zannettiler ama sonu felaketle bitti

Şovun parçası zannettiler ama sonu felaketle bitti

İlginizi Çekebilir

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.