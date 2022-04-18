Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

İngiltere’de bir bahçede görülen gizemli ve korkunç görünümlü yuva benzeri nesne insanları dehşete düşürdü. Tuhaf görünümlü, kahverengi-bej tonlarında, bir ağaçtan ürpertici bir şekilde asılı olan yaklaşık 35 cm uzunluğundaki bu nesne büyük ilgi topladı.

TAHMİNLER ÇEŞİTLİYDİ

Sosyal medya kullanıcısı Emily Jc, evinin bahçesinde yakaladığı bu görüntüyü sosyal medyada paylaşıp ne olduğuna dair tahminlerini sorunca insanlar egzotik bir bitkiden yarasaya kadar çeşitlenen farklı cevaplar verdiler.

Kimileri bir yarasa olduğunu söylerken, kimileri nesneyi bir kediye benzetti. Başka bir kullanıcı eşekarısı yuvası olduğunu iddia ederken bir diğeri de tahmin hakkını çekirge bitkisinden yana kullandı. Bitki kabuğu olduğunu iddia edenler de vardı.

ASLINDA BİR BİTKİYDİ

İngiltere'de 18 yarasa türü vardır, ancak hiçbiri gizemli nesnenin bej ve kahverengi rengiyle eşleşmiyor. Doğru tahmin çekirge bitkisi tahmini. Çin bal çekirgesi, sabun çekirdeği veya sabun kabuğu olarak da bilinen Gleditsia Sinensis bitkisi geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan eski bir bitkidir. Aynı zamanda deterjan olarak da kullanılır. Geçmişte şişlik, iltihap, çıban ve cilt hastalıkları dahil olmak üzere bağışıklık sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır.



