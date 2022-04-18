TikTok fenomenine korkunç saldırı! Canlı yayında yüzüne asit atıldı: Gözlüklerim olmasaydı...

Avustralya’da yaşayan TikTok fenomeni Jenny Elhassan, Sydney arkadaşlarıyla yemek yediği restorandan çıkarken takipçileri için bir canlı yayın açtı. 32 yaşındaki fenomen canlı yayını çektiği sırada yanına maskeli üç şahıs yaklaştı. Kimliği belirlenmeyen kişi fenomenin yüzüne elindeki asit dolu şişeyi fırlatarak bir anda uzaklaştı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Sol gözüne asit isabet eden Jenny Elhassan, Royal North Shore Hastanesine götürüldü. Burada doktorlar tarafından acil olarak tedaviye alınan Elhassan'ın hasar gören sol gözü, bandajla kapatıldı. Alnında ve boynunda yanıklar bulunan sosyal medyadan takipçilerine saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Tedavi sürecinin iyi geçtiğinden söz eden Jenny Elhassan, "İlk başta kör olduğumu zannedip büyük bir korku yaşadım. Daha sonra hemen hastaneye gittik. Gözlüklerimin gözümde olması büyük şans, ya o da olmasaydı" dedi.

“BİRİNİ TAHMİN EDİYORUM”

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit aldığını dile getiren Elhassan, “Daha önceki bir gönderimin kaldırılması konusunda tehdit edildim. Ancak korkmadığım için bunu yapmadım. Sonumun böyle olacağını düşünemedim. Saldıran üç kişiden birini tahmin ediyorum” dedi.



