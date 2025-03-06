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  4. 3 yıldır arıyorlar ancak yapacak birini bulamadılar... Bahşişi beğenmeyen davulcu mahalleden geçmez oldu!

3 yıldır arıyorlar ancak yapacak birini bulamadılar... Bahşişi beğenmeyen davulcu mahalleden geçmez oldu!

06.03.2025 10:46
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 10:46
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde, son 3 yıldır ramazan ayında düşük bahşiş nedeniyle davulcu bulunamaz hale geldi. Mahallenin muhtarı Turhan Özgünden, "Sorduğumuz insanlar bahşiş çıkmadığı için, ekstra para da olmadığı için yapmak istemiyor. 'Biz gecenin 3'ünde 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' dediler. Üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle" dedi.

Kentte çoğu dar gelirlilerin yaşadığı Umurbey Mahallesi'nde, 2022 yılında kimse, düşük bahşiş nedeniyle ramazan ayında davul çalmak istemedi. Mahalle muhtarı Turhan Özgünden, aynı yıl mahalledeki gençlerle davul çalarak geleneği yaşatmaya çalıştı. İlerleyen dönemde konuyu valilik ve belediyeye taşıyan Özgünden, davulcu konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek yardım istedi. Özgünden'in isteği karşılıksız kalınca, mahallede son 3 yıldır ramazanda davul sesi yükselmedi.

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"BİR MAAŞ VEYA BELİRLİ BİR PARA YOK"

Bu ramazana da mahallede davulcu olmadan girdiklerini belirten Muhtar Turhan Özgünden, "Üç sene önce davulcularımız burada çalmak istemediler çünkü verilen bir maaş veya belirli bir para yok. Sadece toplanan bahşişler olduğu için, bizim mahallemizden de fazla bahşiş çıkmıyor. Bundan dolayı kabul etmediler. 2022 yılında biz gençlerle birlikte geleneğimizi sürdürmeye çalıştık. Daha sonra 2023 ve 2024'te yapamadık. Bunu kurumlardan istedik; valilik, belediye, vakıflar, Kızılay gibi bir kurum üstlensin, senede bir kere de olsa ramazan ayında davulculara maaş verilsin istedik. Hiçbir olumlu dönüş olmadı bu isteğimize" dedi.

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'MAHALLENİN YÜZDE 70'İ MADDİ DURUMU DÜŞÜK İNSANLAR'

Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu dile getiren Özgünden, "Sorduğumuz insanlar bahşiş çıkmadığı için, ekstra bir para da olmadığı için yapmak istemiyor. 'Biz gecenin 3'ünde, 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' diyorlar. Daha büyük mahallelere gitmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Ağırlıklı olarak, mahallenin yüzde 70'i maddi durumu düşük insanlar. Günlük, hamallık, bulaşıkçılık, merdiven temizliği gibi işlerde çalışıyorlar. Evlerini zor geçindiriyorlar. Genelde kapılarını fazla açmıyorlar ve bahşiş vermek istemiyorlar doğal olarak. Verseler de 5-10 lira gibi cüzi paralar veriyorlar, bu sefer davulcuyu tatmin etmiyor" diye konuştu.

Özgünden, yetkililere çağrıda bulunarak, "Buradan bunu üstlenebilecek kurumlara sesleniyoruz. Bu geleneğimiz bitmesin, üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Yarın öbür gün iyice bitirme noktasına gelecek. Bu şu an benim sorunum, bu mahallenin sorunu ama yarın öbür gün ekonomik durumları kötü olan diğer mahallelerde de olacak. Yavaş yavaş bu davul geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle" dedi.

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'RAMAZANDA DAVUL ÇALMAMASINI KABULLENEMİYORUM'

Mahallede oturan Ahmet Örs de davulcularının olmamasının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "3 ramazandır davulcumuz yok, maalesef bu gerçekten bizi üzen bir olay. Çünkü bu bir gelenek. Ramazanda davul çalmaması gibi bir olayı ben kabullenemiyorum. Sağ olsun muhtarımız bu konuda gerçekten de ilgili yerlere başvurularını yaptı ama bugüne kadar bir cevap alamadık, bu bizi gerçekten çok üzüyor. İsteğimiz davul, bu kadar. Başka bir şey yok şu an" ifadelerini kullandı.

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'KİMİNİN PARASI, KİMİNİN DUASI DİYORUZ'

Abdurrahman Mahallesi'nde 15 yıldır ramazan davulculuğu yapan Ekrem Daval, kendi mahallesinden memnun olduğunu belirterek, "Ben bu işi 15 yıldır sürdürüyorum. Kiminin parası, kiminin duasıyla yapıyorum. Allah ne verdiyse, gönüllerinden ne koparsa veriyorlar. Ben bu mahalleden memnunum. Elinden geldiği kadar veriyor burada insanlar. Yetse de yetmese de olduğu kadar diyoruz ve işimizi yapıyoruz. İnsanların cebinden zorla alacak değiliz. Gönüllerinden ne koparsa veriyorlar, biz de bereket versin diyoruz. Oradaki arkadaşları da anlıyorum, aldıkları ücret yeterli gelmiyor olabilir ama ben mahallemden memnunum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Davulcu Edirne maaş bahşiş
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