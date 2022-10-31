30 Ekim 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Tozluyaka, Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları birincisi!

30 Ekim 2022 reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının yanı sıra Yargı, Teşkilat, Tozluyaka, Kızılcık Şerbeti birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer aldı. Peki 31 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi, program birinci oldu? İşte ayrıntılar...

30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 29 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada 1 Kasım’da TRT 1’de ekranlara gelmeye hazırlanan “Yürek Çıkmazı” dizisinden özel bir klip, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Yürek Çıkmazı” özel klip, 3. sırada ise “Kardeşlerim” yer aldı.





