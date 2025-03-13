30 milyon TL'lik evini garsona bıraktı! Ölümünün ardından aile adeta çıldırdı... Mahkemelik oldular

Londra'da yaşayan Richard Joy'un, ölümünden kısa süre önce 650 bin sterlinlik (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) değerindeki evini, 38 yaşındaki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e bırakması, ailesini mahkemeye taşıdı. 82 yaşında 2018 yılında hayatını kaybeden Joy, 2016 yılında, sıkça gittiği kafede çalışan Romanyshyn’e, Hillside Gardens’daki evinin tapusunu devretmişti.

Romanyshyn, Joy’un kendisine tapuları uzatarak “Bu ev senin, evin sana ait olmasını istiyorum” dediğini öne sürüyor. Zamanla Joy ile güçlü bir bağ kurduğunu belirten Romanyshyn, “Bize evlatlık ailesi gibi davrandı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KUZENİ DAVA AÇTI

Joy’un kuzeni Martin Larney, mirasın geçersiz sayılması için Londra'daki Merkez Mahkemesi’nde dava açtı. Avukatı Andrew Nicklin, Joy’un 2016’da bilişsel yetilerini kaybetmeye başladığını ve Romanyshyn’e bağımlı hale geldiğini iddia ederek, yaşlı adamın bu işlemi gerçekleştirecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını savundu.

'AKLI YERİNDEYDİ' SAVUNMASI

Romanyshyn, Joy’un bilincinin yerinde olduğunu savunarak, “Benedict Cumberbatch’in ‘Sherlock’ dizisini izleyebiliyordu ve kızımla satranç oynuyordu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, avukatı Lynne Counsell, Joy’un tıbbi kayıtlarının demans teşhisi almadığını gösterdiğini belirterek, mülk devrinin geçerli olduğunu savundu.

AİLEYLE İLETİŞİMİNİ KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemeye sunulan belgelerde, Joy’un 2011 yılında yazdığı vasiyetnameye göre, evini ve diğer mal varlıklarını kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ortaya çıktı. Ancak, 2012 yılından itibaren ailesiyle iletişimini kestiği belirtiliyor.

Dava, Londra’daki Merkez Mahkemesi’nde devam ediyor ve hakim, kararını açıklamak için ilerleyen günlerde bir tarih belirleyecek.