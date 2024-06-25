"30 senedir her gün içtiğim içkiyi bıraktım" diyen Serdar Ortaç: İmama doğru gidiyorum

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan, garip yorumlarda bulunan şarkıcı Serdar Ortaç'ın hesabı kapatılmıştı. Karara isyan eden Ortaç son dönemde sahneye sarhoş çıkarak da tepki çekiyordu.

Son 20 gündür alkolü bıraktığını söyleyen Serdar Ortaç konserinde söyledikleriyle gündeme geldi.

"DEPRESYONDA DEĞİLİM"

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç,"30 senedir her gün içtiğim içkiyi bıraktım" dedi. Magazin Burada'nın haberine göre şarkıcı "Sigarayı bıraktım" deyince büyük bir alkış aldı.



Ortaç "Koyu bir alkolikten imama doğru gidiyorum" diyerek şaşırttı. Şarkıcı devamında ise "Açıkça söylemem lazım artık depresyonda da değilim" dedi.







