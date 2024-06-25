Eyvah Babam'ın yıldızıydı! Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı tatilde görüntülendi

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve çocukluğundan beri sektörde olan Yıldız Asyalı oyunculuğu bırakmıştı.

Müzik kariyerine devam eden ve gözlerden uzak yaşayan Asyalı yıllara meydan okuyor.

Arda Kural ile aşkıyla bir süre adından söz ettiren ve yıllar sonra eski aşkıyla da bir araya gelerek o dönem gündemde yeniden yer alan Yıldız Asyalı Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Yıldız Asyalı, basın mensuplarını fark edince "Hem iş hem tatil" dedi.



41 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yıldız Asyalı kariyerine müzisyen olarak devam ediyor.







