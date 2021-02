30 yıl sonra ortaya çıktı... Hayranlar yine Michelle Pfeiffer'ı istiyor

DC’nin en popüler karakterlerinden biri olan Batman, farklı yönetmenler tarafından defalarca sinemaya uyarlandı. Her filmde Batman’in düşmanı olarak farklı figürleri izledik. Aralarında biri var ki, her defasında merakla bekleniyor. Bunlar arasında DC Comics’in sayfalarında ilk kez 1940’ta görülen Kedi Kadın da yer alıyor.

İkonik karakter yıllar içinde sayısız farklı isim tarafından canlandırılsa da 1992 yapımı Batman Dönüyor (Batman Returns) filminde Michelle Pfeiffer’ın ortaya koyduğu performansın yanına kimse yaklaşamadı. Karakteri bugüne kadar Julie Newmar, Lee Meriwether ve Eartha Kitt 1960’lardaki televizyon uyarlamasında canlandırmıştı. Beyaz perdedeyse Michelle Pfeiffer’ın yanı sıra 2004 yapımı Kedi Kadın (Catwoman) filminde Halle Berry, 2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmindeyse Anne Hathaway rolü üstlenmişti.

We Got This Covered'ın haberine göre Pfeiffer’ın 1992’de ortaya koyduğu performansın kamera arkası görüntüleri bu hafta sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Reminder: Michelle Pfeiffer whipped the heads off those four mannequins IN ONE TAKE to thunderous applause from the Batman Returns crew! pic.twitter.com/wVqyH4qw6A