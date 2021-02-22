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30 yıl sonra ortaya çıktı... Hayranlar yine Michelle Pfeiffer'ı istiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.02.2021 07:20 | Son Güncelleme:
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30 yıl sonra ortaya çıktı... Hayranlar yine Michelle Pfeiffer'ı istiyor

Kedi Kadın rolündeki Michelle Pfeiffer'ın kamera arkası görüntüsü 30 sene sonra viral oldu Pfeiffer, Kedi Kadın karakterinin popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynamıştı.

DC’nin en popüler karakterlerinden biri olan Batman, farklı yönetmenler tarafından defalarca sinemaya uyarlandı. Her filmde Batman’in düşmanı olarak farklı figürleri izledik. Aralarında biri var ki, her defasında merakla bekleniyor. Bunlar arasında DC Comics’in sayfalarında ilk kez 1940’ta görülen Kedi Kadın da yer alıyor.

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MİCHELLE PFEİFFER GİBİSİ OLMADI

İkonik karakter yıllar içinde sayısız farklı isim tarafından canlandırılsa da 1992 yapımı Batman Dönüyor (Batman Returns) filminde Michelle Pfeiffer’ın ortaya koyduğu performansın yanına kimse yaklaşamadı. Karakteri bugüne kadar Julie Newmar, Lee Meriwether ve Eartha Kitt 1960’lardaki televizyon uyarlamasında canlandırmıştı. Beyaz perdedeyse Michelle Pfeiffer’ın yanı sıra 2004 yapımı Kedi Kadın (Catwoman) filminde Halle Berry, 2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmindeyse Anne Hathaway rolü üstlenmişti.

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30 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN VİDEO

We Got This Covered'ın haberine göre Pfeiffer’ın 1992’de ortaya koyduğu performansın kamera arkası görüntüleri bu hafta sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Pfeiffer’ın kırbacıyla vitrin mankenlerinin kafasını uçurduğunun görüldüğü videonun ardından Batman hayranlarının bir kısmı Pfeiffer’ın rolü yeniden üstlenmesini önerdi.

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