30 yıldır boştu... Dudak uçuklatan rakam! Kendisine köy alıp yeni bir dünya yarattı

Amerikalı Jason Lee Beckwith, sadece 260.000 sterlin karşılığında İspanya'nın terkedilmiş Salto de Castro köyünü satın alarak büyük bir adım attı. Kaliforniya’daki misafirhanesini satarak, 310.000 avro yatıran Jason, İspanya'nın Kuzeybatı bölgesindeki bu tarihi köyü yeniden hayata geçirmek için harekete geçti.

BİR KÖYÜ LÜKS OTELE DÖNÜŞTÜRDÜ

44 ev, bir misafirhane, bar, yüzme havuzu, kilise, eski bir kışla ve spor tesisleriyle donatılmış bu pastoral köy, 1950'lerde elektrik üretim şirketi tarafından baraj işçilerine ev sağlamak amacıyla kurulmuştu. Ancak 1980'lerde köy sakinlerinin taşınmasıyla terk edilen köy, tam 30 yıl boyunca boş kaldı. Salto de Castro, doğa ile uyumlu mimarisi ve Portekiz sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor.

"BURASI ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Jason ve eşi, köyün orijinal yapısını ve doğayla olan bağını koruyarak, bölgeyi yeniden inşa etmeyi hedefliyor. "Burası asla değişmeyecek, Disney gibi bir yer inşa etmeyeceğiz," diyen çift, ilk olarak kiliseyi restore etmeyi ve köydeki yüzme havuzunun etrafında çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Jason, bu tarihi köyü yeniden canlandırırken, doğayla uyum içinde modern bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.