Sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Bikini gelinlik trendi büyük bir hızla yayılıyor, bir gören bir daha bakıyor

Son dönemde evliliklerin hemen öncesinde yapılan bekarlığa veda partileri popüler olmaya başladı. Özellikle gelin adaylarının arkadaşlarıyla birlikte eğlendikleri organizasyon tamamen beyaz teması üzerine kurulurken bir gelinlik firması bikini-gelinlik modellerini görücüye çıkarttı. Sosyal medyada kısa sürede trend haline gelen bikini-gelinlikler tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gelinlik markasının ve bikini gelinlik trendine ayak uyduranların sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinlik ve bikini birleşiminin uygun olmadığını savundu.

Bikini gelinliklerin tercih edilmesinin gelinin kendisine ve konuklarına büyük bir saygısızlık olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, “Deniz başka düğün başka. Bu nasıl gelinlik?” yorumunu yaptı.



