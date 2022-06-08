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Sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Bikini gelinlik trendi büyük bir hızla yayılıyor, bir gören bir daha bakıyor

08.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada her geçen gün bir yeni bir trend daha gündem olmayı başarıyor. Son trend ise düğünleri ve gelinlikleri etkilemeye başladı. Bir gelinlik şirketinin yaz mevsimine özel olarak tasarladığı bikini gelinlikler sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar trendin yayılmasına tepki gösterirken kimileri ise yeni akımı uygulayacaklarını söyledi.

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Bikini gelinlik trendi büyük bir hızla yayılıyor, bir gören bir daha bakıyor

Son dönemde evliliklerin hemen öncesinde yapılan bekarlığa veda partileri popüler olmaya başladı. Özellikle gelin adaylarının arkadaşlarıyla birlikte eğlendikleri organizasyon tamamen beyaz teması üzerine kurulurken bir gelinlik firması bikini-gelinlik modellerini görücüye çıkarttı. Sosyal medyada kısa sürede trend haline gelen bikini-gelinlikler tepki çekti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Gelinlik markasının ve bikini gelinlik trendine ayak uyduranların sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinlik ve bikini birleşiminin uygun olmadığını savundu.

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Bikini gelinliklerin tercih edilmesinin gelinin kendisine ve konuklarına büyük bir saygısızlık olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, “Deniz başka düğün başka. Bu nasıl gelinlik?” yorumunu yaptı.

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