Kadın sokak ortasında doğurdu! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Bir Uzakdoğu ülkesinde herkesi şaşkına çeviren nadir bir olay yaşandı. Hamile bir kadın aniden doğum sancısının başlaması üzerine sokak ortasında acı içinde bağırmaya başladı. Eşofmanını indirerek yere çömelen kadın bir anda asfaltın üzerine doğru çocuğunu doğurdu.
Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredekiler öncelikle duruma bir anlam vermedi. Asfaltın üzerinde kanlar içinde yatan yenidoğan bebeği gören çevredekilerin kadının yardımına koştu.
Kadının yardımına koşan çevredekiler, karton parçalarını yere serdikten sonra bebeğin sağlığını kontrol ettiler. Olaya ait görüntülerde bebeğin annesiyle arasındaki kordon bağının kesilmediği görüldü.
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