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Kadın sokak ortasında doğurdu! Görenler neye uğradığını şaşırdı

30.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Bir Uzakdoğu ülkesinde kaydedilen görüntülerde genç kadının sokak ortasındaki doğumu viral oldu. Yolda yürüdüğü sırada birden eşofmanını indiren ve yere çömelen kadın bebeğini doğurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir Uzakdoğu ülkesinde herkesi şaşkına çeviren nadir bir olay yaşandı. Hamile bir kadın aniden doğum sancısının başlaması üzerine sokak ortasında acı içinde bağırmaya başladı. Eşofmanını indirerek yere çömelen kadın bir anda asfaltın üzerine doğru çocuğunu doğurdu.

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BÜYÜK KORKU YAŞANDI

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Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredekiler öncelikle duruma bir anlam vermedi. Asfaltın üzerinde kanlar içinde yatan yenidoğan bebeği gören çevredekilerin kadının yardımına koştu.

KARTON PARÇALARINI SERDİLER

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Kadının yardımına koşan çevredekiler, karton parçalarını yere serdikten sonra bebeğin sağlığını kontrol ettiler. Olaya ait görüntülerde bebeğin annesiyle arasındaki kordon bağının kesilmediği görüldü.

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