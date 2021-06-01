31 Mayıs reyting sonuçları | 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan dizilerin 31 Mayıs reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, ise sezon finali bölümü ile reytinglerde yükselmeye çalıştı.

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

31 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Uyanış: Büyük Selçuklu Çukur Müge Anlı ile Tatlı Sert Esra Erol'da Maraşlı Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber Survivor Çukur Masumiyet Uyanış: Büyük Selçuklu

AB REYTİNG SONUÇLARI