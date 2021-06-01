31 Mayıs reyting sonuçları | 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan dizilerin 31 Mayıs reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, ise sezon finali bölümü ile reytinglerde yükselmeye çalıştı.
31 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
AB REYTİNG SONUÇLARI
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