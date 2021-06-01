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31 Mayıs reyting sonuçları | 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

Seo Editör-2 Seo Editör-2
01.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs tarihinde yayınlanan dizilerin reyting sonuçları açıklandı. 31 Mayıs Pazartesi günü; Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı ve Uyanış: Büyük Selçuklu dizileri reytinglerde yukarı çıkabilmek için birbirleriyle yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor.

31 Mayıs reyting sonuçları | 31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan dizilerin 31 Mayıs reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, ise sezon finali bölümü ile reytinglerde yükselmeye çalıştı.

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

31 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  1. Uyanış: Büyük Selçuklu
  2. Çukur
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. Esra Erol'da
  5. Maraşlı
  6. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  7. Survivor
  8. Çukur
  9. Masumiyet
  10. Uyanış: Büyük Selçuklu

AB REYTİNG SONUÇLARI

  1. Uyanış: Büyük Selçuklu
  2. Çukur
  3. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  4. Masumiyet
  5. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  6. Maraşlı
  7. Survivor
  8. Esra Erol'da
  9. Uyanış: Büyük Selçuklu
  10. Çukur
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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Maraşlı dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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