32 kilo veren Nur Yerlitaş: Bunalıma girdim

Son dönemde hem hayli kilo veren hem de tarz değişikliğine giden Nur Yerlitaş, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlayan modacı “Uzun süredir sıkı diyetteyim. Toplam 32 kilo verdim” dedi.

Yerlitaş, imaj değişikliğinin nedeninin ise bunalım olduğunu söyledi: “Zor zamanlar geçirdim. Bunalıma girdim. Değişikliğin nedeni o.”

Nur Yerlitaş şu sıralar Hadise'yle yaşadığı polemikle gündemde. “Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu, şahidim” diyen Nur Yerlitaş’a Hadise’den tepki gelmişti. Hadise yayınladığı mesajda Yerlitaş'a 'Benim özelimi paylaştın' demişti.



