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33 şehidimizin ardından ünlü isimler konserlerini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

Berkay, Hatice ve Emel Sayın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından konserlerini iptal etti.

33 şehidimizin ardından ünlü isimler konserlerini iptal etti

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yaptığı hain saldırının ardından 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberlerinin ardından ünlü isimler de harekete geçti.

"İÇİMİZ YANARKEN KONSER YAPILMAZ"

Acı haberi aldıktan sonra konser veremeyeceğini söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, "Bugün ve yarın yapacağımız konserlerimiz maalesef içimiz bu kadar yanarken yapılamaz, iptal ediyoruz. Şehitlerimiz için yüce rabbimden rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır versin Allah'ım" dedi.

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Şarkıcı Hatice de bugün Kartal'da gerçekleşmesi planlanan konserini iptal ettiğini söyleyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir iptal haberi de usta sanatçı Emel Sayın'dan geldi. Sayın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Yarınki Denizli konserimiz İdlib'de mehmetçiğimize yapılan hain saldırı sebebi ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimiz bası sağ olsun."

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İPTAL OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği açıklandı. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarında bugün, yarın ve 1 Mart'ta oyun sahnelenmeyecek. Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılacağı planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay, Hatice, Hatice, berkay,

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