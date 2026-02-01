Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün

New Jersey’deki bir plajda, kış fırtınalarının ardından kumların altından 1890 yılında batan Lawrence N. McKenzie adlı kargo gemisinin enkazı ortaya çıktı. Yetkililer, nadir görülen bu keşfin korunması için enkaza dokunmanın yasak olduğunu ve müdahale edilmesi durumunda para cezası kesileceğini açıklandı.

36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün
Çiğdem Sevinç

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir plajda, 19. yüzyıldan kalma kayıp bir geminin enkazı gün yüzüne çıktı. Kumların altından çıkan kalıntıların, 1883 yılında inşa edilen Lawrence N. McKenzie adlı kargo gemisine ait olduğu açıklandı.

36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün 1

FIRTINALAR KUMLARI SÜPÜRDÜ

Enkaz, Island Beach State Park sahilinde son haftalarda etkili olan şiddetli rüzgârlar ve dalgalar nedeniyle ortaya çıktı. Park yetkilileri, kış aylarında yaşanan erozyonun kum seviyesini düşürdüğünü ve bunun da tarihi kalıntıları görünür hâle getirdiğini belirtti.

1890’DA DENİZDE KAYBOLMUŞTU

98 metrelik yelkenli gemi, 21 Mart 1890’da Porto Riko’dan New York’a doğru yola çıkmıştı. Taşıdığı 2 bin dolar değerindeki portakal yükü ve geminin kendisi fırtınaya yakalanarak denizde kaybolmuştu. Olayda gemide bulunan sekiz mürettebatın tamamı kurtulmuştu.

36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün 2

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNMÜŞTÜ

Yetkililer, Lawrence N. McKenzie enkazının daha önce de kısa süreliğine ortaya çıktığını ancak 10 yılı aşkın süredir ilk kez yeniden görüldüğünü açıkladı. Bölgedeki gemi enkazlarının çok nadir olarak yüzeye çıktığı vurgulandı.

DOKUNMAK YASAK

New Jersey Eyalet Parkları, ziyaretçileri uyararak enkazdan parça alınmasının veya kalıntılara müdahale edilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Kurallara uymayanların para cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.

36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Az kalsın son sefiesi olacaktı: Kanlar içinde kaldı!Az kalsın son sefiesi olacaktı: Kanlar içinde kaldı!
Türkiye'deki genç kadınlar da kullanıyorTürkiye'deki genç kadınlar da kullanıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
plaj gemi enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.