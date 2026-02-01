36 yıl önce batmıştı: Plajda ortaya çıktı! Yanına yaklaşırken bile tekrar düşünün

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir plajda, 19. yüzyıldan kalma kayıp bir geminin enkazı gün yüzüne çıktı. Kumların altından çıkan kalıntıların, 1883 yılında inşa edilen Lawrence N. McKenzie adlı kargo gemisine ait olduğu açıklandı.
Enkaz, Island Beach State Park sahilinde son haftalarda etkili olan şiddetli rüzgârlar ve dalgalar nedeniyle ortaya çıktı. Park yetkilileri, kış aylarında yaşanan erozyonun kum seviyesini düşürdüğünü ve bunun da tarihi kalıntıları görünür hâle getirdiğini belirtti.
98 metrelik yelkenli gemi, 21 Mart 1890’da Porto Riko’dan New York’a doğru yola çıkmıştı. Taşıdığı 2 bin dolar değerindeki portakal yükü ve geminin kendisi fırtınaya yakalanarak denizde kaybolmuştu. Olayda gemide bulunan sekiz mürettebatın tamamı kurtulmuştu.
Yetkililer, Lawrence N. McKenzie enkazının daha önce de kısa süreliğine ortaya çıktığını ancak 10 yılı aşkın süredir ilk kez yeniden görüldüğünü açıkladı. Bölgedeki gemi enkazlarının çok nadir olarak yüzeye çıktığı vurgulandı.
New Jersey Eyalet Parkları, ziyaretçileri uyararak enkazdan parça alınmasının veya kalıntılara müdahale edilmesinin yasak olduğunu duyurdu. Kurallara uymayanların para cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum