“Zaman çizgisi bölündü” dedi! "Yeni Baba Vanga" olarak biliniyordu: İran savaşı için tüyler ürperten kehanet

Kendisine “yeni Baba Vanga” lakabı takılan medyum Selina Avalon’un İran savaşıyla ilgili sözleri gündem oldu. Avalon’un “büyük uyanış” ve “dünya savaşı” vurgusu dikkat çekerken, ortaya attığı iddialar sosyal medyada tartışma yarattı.

Selina Avalon, geçmişte Liz Truss’ın düşüşünü ve Papa Francis hakkında yaptığı öngörülerle adını duyurduğunu öne sürerken, şimdi de İran merkezli çatışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA SAVAŞI GİBİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

Avalon’a göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları küresel bir krizin kapısını araladı. Sürecin giderek büyüyeceğini savunan medyum, “Bu durum 3. Dünya Savaşı gibi bir hal alacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu dönemi, eski ABD Başkanı Donald Trump için “savaş liderliği dönemi” olarak tanımlaması da dikkat çekti.

HAMANİ KEHANETİ OLAY OLDU

Avalon’un en çok konuşulan iddialarından biri ise İran liderliğiyle ilgili oldu. Medyum, İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin öldürüleceğini ve yerine geçecek isimlerin de uzun süre iktidarda kalamayacağını öne sürdü.

Bununla da yetinmeyen Avalon, daha genç bir liderin ortaya çıkacağını, ancak onun da suikast sonucu görevden ayrılacağını iddia etti.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULACAK"

Selina Avalon’a göre savaşın ardından ABD ve İsrail öncülüğünde yeni bir düzen kurulacak. İran’ın ise uzun vadede Dubai benzeri bir yapıya dönüşeceğini savunan medyum, “Zenginlerin yatırım yaptığı yeni bir merkez olabilir” dedi.

Avalon’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.