37 karat! Eşsiz bir parça: Açık arttırma ile satılacak... Dünyanın en yüksek fiyatlı mücevherlerinden biri olabilir

Dünyada son derece nadir görülen pembe elmaslar, mücevher sektöründe her zaman büyük heyecan yaratıyor. Ancak Botsvana’daki Karowe Madeni’nde keşfedilen son taş, bugüne kadar bulunan en dikkat çekici örneklerden biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Madenden çıkarılan 37,41 karatlık (yaklaşık 7,5 gram) dev elmas, yalnızca büyüklüğüyle değil, eşsiz renk geçişiyle de bilim insanlarını ve koleksiyonerleri hayran bıraktı.

BİR TARAFI PEMBE, DİĞER TARAFI RENKSİZ

Yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundaki elmas, sanki ikiye bölünmüş gibi görünüyor. Taşın bir yüzü soluk pembe, diğer yüzü ise tamamen renksiz. Uzmanlara göre bu keskin renk farkı, elması jeolojik açıdan benzersiz kılıyor.

Bilim insanları, taşın bu olağanüstü yapısının, yüz milyonlarca yıl süren doğal deformasyon süreci sonucunda oluştuğunu belirtiyor.

“ŞİMDİYE KADAR CİLALANMIŞ EN ÖNEMLİ PEMBE TAŞLARDAN BİRİ”

Elmasın kesim ve analiz sürecini yürüten HB Antwerp şirketinin kurucu ortağı Oded Mansori, taşla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu elmas, şimdiye kadar cilalanmış en önemli pembe taşlardan biri olabilir. Rengi, Karowe Madeni’nin jeolojik zenginliğini yansıtıyor.”

Elmasın değeri henüz açıklanmadı ancak uzmanlar, bu taşın dünyanın en yüksek fiyatlı mücevherlerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor.

MÜCEVHER TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI

Daha önce de dünyanın en büyük elmaslarını çıkaran Karowe Madeni, şimdi bu yeni keşifle adını bir kez daha duyurdu. Uzmanlar, bu pembe elmasın mücevher tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Şu anda Belçika’nın Antwerp kentinde özel bir laboratuvarda incelenen taş, kesim ve sertifikalandırma sürecinin ardından açık artırmayla satışa çıkarılacak.