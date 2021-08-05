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  4. 4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

05.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos Çarşamba gününe dair reyting sonuçları açıklandı. Cam Tavanlar, Dünya Hali, Aykut Enişte, MasterChef Türkiye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

4 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV’de Aykut Enişte, ATV'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Kanal D'de Transformers: Kayıp Çağ, Show TV’de Cam Tavanlar final bölümü, Tv8'de MasterChef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Dünya Hali gibi yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü Sen Çal Kapımı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Fenerbahçe-Dinamo Kiev Hazırlık Karşılaşması yer aldı.

4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?


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FOX
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