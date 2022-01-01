4 aylık hamile Seray Sever'den karnı burnunda paylaşım

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi.

4 AYLIK HAMİLE

Sever ve Sünbül'ün anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. İkiz bebek bekleyen çiftten Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü isim karnı burnunda ilk fotoğraflarını da paylaştı.



Yeni yılı ailesiyle kutlayan Sever, payylaştığı fotoğraflara, "Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize." notunu düştü.



"RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Seray Sever, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını ise, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." sözleriyle paylaşmıştı.



