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  4. 4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii’ni yüzüğe sığdırdı! Görenleri şaşkına çevirdi

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii’ni yüzüğe sığdırdı! Görenleri şaşkına çevirdi

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de tasarımcı Seyfettin Çelik (31), 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı. Yüzük taşının içindeki ince detaylar görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yüzüğün çevresine ise minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe ayrıntıları da işlendi.

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii’ni yüzüğe sığdırdı! Görenleri şaşkına çevirdi

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul’da yaşamını sürdüren Çelik, 10 yıl önce memleketi Mardin'e dönüş yaparak kurduğu atölyede yüzük, tespih, bileklik ve kolye üretmeye başladı. Seyfettin Çelik, son olarak sipariş üzerine Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına, Mimar Sinan tarafından 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymaniye Camii'ni, 3 santimetre ebadındaki yüzük taşının içine sığdırdı.

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Çelik, 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Süleymaniye Camii'ni, 2 haftada 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdığını ifade ederek, caminin tüm mimari yapısının, eserinde görülebildiğini söyledi. Yüzüğün fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camisi, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

(DHA)


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Şatafatı gösterişi seven dindar ! kesim sever böyle şeyleri .

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