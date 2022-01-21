4 çocuk annesi Cate Blanchett'ten itiraf! "Evde eğitimden sonra öğretmenlere saygım arttı"

Dört çocuk annesi Cate Blanchett, koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarında kızına evde eğitim verebilmek için öğretmen rolüne büründüğünü söyledi.

Okulların Mart 2020'de kapanmasıyla en küçük çocuğu Edith'e evde eğitim vermek zorunda kaldığını anlatan Blanchett, "Öğretmeni gibi giyinip onun sesini açmadıkça matematik ya da ses bilgisi öğretmeme kesinlikle izin vermezdi" dedi.

Blanchett, kızının isteği üzerine sınıfındaki öğrencilerin adını taşıyan pelüş hayvanları da etrafa dizdiklerini anlattı. 53 yaşındaki oyuncu "Muppetlar (The Muppets) ve MasterClass arasında garip bir geçiş gibiydi. Aslında epey travmatikti" diye konuştu.

İki Oskar, üç BAFTA ve üç kez Altın Küre kazanan Avustralyalı oyuncu, bu deneyimin ardından öğretmenlere olan saygısının arttığını vurguladı.

Blanchett "Öğretmenlerin ne kadar inanılmaz olduğunu anladım. Bu, genellikle ilgisiz 30 öğrenciden oluşan bir sınıfta ayağa kalkıp onların Ortaçağ tarihiyle ilgilenmesini sağlamanız gerektiren bir durum" diye konuştu.



