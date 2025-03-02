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Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'a 3 golle geçti, 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 22:09
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Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Sarı-Lacivertliler hata yapmadı ve Emre Belözoğlu'nun ekibini 3-0 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Öte yandan karşılaşmanın ikinci golünü kaydeden En-Nesyri 19 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'a 3 golle geçti, 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibini 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı tepmedi ve 3 puanı hanesine yazdırarak puan farkını 4'e düşürmeyi başardı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Fenerbahçe'de henüz 9. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti ve skor 1-0'a geldi.

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FARK 2'YE ÇIKTI

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26'ncı dakikada Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu.

EN NESYRI YİNE ATTI

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Dakikalar 30'u gösterirken, Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Kaleciden dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı ve bu maçı da boş geçmeyerek farkı 3'e çıkaran isim oldu.

19 YIL SONRA BİR İLK

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Youssef En-Nesyri, attığı bu golle Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ

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Sarı-Lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve ile olan puan farkını 4'e düşürmeye başardı.

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MOURINHO TRİBÜNDE

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
3 - 3
Galatasaray Galatasaray
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

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