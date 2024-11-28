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  4. 4 metre çapında, 5 metre yüksekliğinde! Kıyıda bulunan gizemli nesne heyecan yarattı... Kimse ne olduğunu anlayamadı

4 metre çapında, 5 metre yüksekliğinde! Kıyıda bulunan gizemli nesne heyecan yarattı... Kimse ne olduğunu anlayamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 15:56
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Vietnam'ın Quang Ngai bölgesinde bir adam hurda toplamak için sahile gelmişti. Ancak karşısına hiç beklemediği bir şey çıktı. Deniz şamandırasına benzeyen kıyıya vuran nesneyi gördüğünde anlam veremeyen hurda toplayıcısı durumu hemen yetkililere bildirdi. Yetkililerin ilk belirlemelerine göre gizemli nesne, rüzgar ve dalga koşulları, akıntılar ve diğer çevresel faktörleri ölçen bir şamandıra.

4 metre çapında, 5 metre yüksekliğinde! Kıyıda bulunan gizemli nesne heyecan yarattı... Kimse ne olduğunu anlayamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Quang Ngai bölgesinde ismi To Van Duong olarak açıklanan bir kişi sahilde hurda topladığı sırada kıyıya doğru sürüklenen tuhaf silindirik bir nesneyi keşfetti.Duong hemen ardından Pho Quang Sınır Muhafız İstasyonuna bilgi verdi. Yetkililer hızla olay yerine yaklaştı.

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Yetkililer nesnenin gövdesinin altın renge boyandığını, üst kısmının metal sütunlardan alt kısmının ise koyu kahverengi boyalı olduğundan söz etti. Yetkililerin ifadelerine göre, çapı yaklaşık 4 metre ve toplam yüksekliği yaklaşık 5 metreydi. Nesnenin etrafında ise birçok Çince harf bulunuyordu. Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre, sürüklenen nesne Lidar deniz şamandırasına benziyor ve açık denizdeki meteorolojik ve oşinografik teknik parametreleri sürekli olarak izleme ve ölçme yeteneğine sahip

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Vietnam
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