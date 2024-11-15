Arabasından aylardır kötü bir koku geliyordu! Tüm parçalar sökülünce nedeni ortaya çıktı: Sürücü şaşkına döndü

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Kelantan eyaleti Kota Bharu bölgesinde bir kadın sürücü, arabasından aylardır gelen kötü koku üzerine harekete geçti. TikTok'ta "baihakiautomotive" adı altında paylaşılan viral bir gönderide, tamirhaneye götürülen arabadaki kötü kokunun nedeni araştırıldı ve tamirciler otomobil parçalarını söktü.

"ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda tamir atölyesinin sahibi Baihaki, "Çok kötü kokuyor" diyerek günlerce aracın parçalarını söktüğü görüntüler yer aldı. Tüm çabaların sonucunda ise araçtan gelen kötü kokunun nedeninin bir grup sincabın arabada uzun süre yaşaması ve içlerinden birinin ölmesi olarak gösterildi.

Bir tamirci, World Of Buzz ile yaptığı görüşmede, arabanın gövde çerçevesinin arka kısmında sincapların bulunduğunu söyledi. Tamirci çok fazla insan gücü seferber etmek zorunda kalmalarına ve aracın parçalarını sökmek ve temizlemek için çok zaman harcamalarına rağmen müşterilerden yalnızca 300 RM (yaklaşık 2.309 TL) aldıklarını söyledi.