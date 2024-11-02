Herkes 'boşanacaklar' demişti! Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel mutlu evliliklerinden yeni pozlarını paylaştı... Sosyal medyada viral oldu

Dünyanın konuştuğu yapışık ikiz kardeşler Abby ve Brittany iki kafanın bir gövde üzerinde yan yana olduğu nadir bir kısmi ikizlenme şeklinde dünyaya geldiler. Doğduktan sonra ailelerine yaşama şanslarının düşük olduğu söylendi. Ancak ikiz kardeşler hayata sımsıkı tutundu. 2012 yılında TLC'de kendi isimleri taşıyan bir programda yer aldıktan sonra ünlenerek tüm dünyada isimlerini duyuran ikiz kardeşlerden 2021 yılında Joshua Bowling ile evlenmişti.

Minnesota'daki Jerome Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen son derece gizli törenin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktıktan sonra gündem yaratmıştı. Düğün görüntüleriyle birlikte eleştiri oklarının hedefi haline gelen ikizler boşanma iddialarının aksine sosyal medya hesaplarından bir mutluluk pozu paylaştı.

34 yaşındaki yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel ile Abby'nin kocası Joshua Bowling, açık havada bir sonbahar gecesinin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını paylaşarak mutluluklarını dosta düşmana adeta ilan ettiler.