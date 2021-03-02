4.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali açılışını yaptı

Hem kadınların sinema sektöründe üretim yapmasının hem de bağımsız festival düzenlemenin aslında bir süper kahramanlık işi olmasına vurgu yapan temasıyla festival, dördüncü yıl sloganını da “Sığamıyoruz” olarak belirledi. Sinema sektöründe güçlü kadın figürüne vurgu yapan festival, 7 Mart tarihine kadar çevrimiçi programla devam edecek.

25-30 Haziran 2021 tarihleri arasında ise İzmir’in Seferihisar ilçesinde festivalin devam etmesi planlanıyor. Bu etkinlik kapsamında 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali ödül töreni, atölye çalışmaları ve söyleyişiler gerçekleştirilecek.



