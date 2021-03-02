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4.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali açılışını yaptı

Seray Üstün Seray Üstün 02.03.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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4.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali açılışını yaptı

İlk kez 2018 yılında ‘Kadın Yönetmenler Haftası’ olarak başlayan, İzmir’de hayata geçirilen ‘Kadın Yönetmenler Festivali’ dördüncü kez ve bu sefer uluslararası olmayı hedefleyerek hayata geçiyor. 1-7 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşen festival Youtube üzerinden yayınlanacak.

Hem kadınların sinema sektöründe üretim yapmasının hem de bağımsız festival düzenlemenin aslında bir süper kahramanlık işi olmasına vurgu yapan temasıyla festival, dördüncü yıl sloganını da “Sığamıyoruz” olarak belirledi. Sinema sektöründe güçlü kadın figürüne vurgu yapan festival, 7 Mart tarihine kadar çevrimiçi programla devam edecek.

25-30 Haziran 2021 tarihleri arasında ise İzmir’in Seferihisar ilçesinde festivalin devam etmesi planlanıyor. Bu etkinlik kapsamında 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali ödül töreni, atölye çalışmaları ve söyleyişiler gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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