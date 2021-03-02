Emma Corrin Prenses Diana’ya teşekkür etti

İngiliz aktris Emma Corrin kasım ayında yayınlanan The Crown dizisinin dördüncü sezonunda Galler Prensesi Diana’yı canlandırarak büyük bir popülarite elde etmişti. Güzel oyuncu 78. Altın Küre Ödül Töreni’nde Dram Dalında Televizyon Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülünü alırken duygusal bir konuşma yapan Corrin, Prenses Diana sayesinde empati ve şefkati öğrendiğini söyledi. Emma Corrin “Hepsinden önemlisi, Diana'ya çok teşekkür ederim” dedi. “Bana şimdiye kadar hayal ettiğim her ölçünün ötesinde şefkat ve empati öğrettiniz. Sizi kalbimizde sevgiyle ve tutkuyla hatırlayan herkes adına teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

ROL ARKADAŞINI DA ATLAMADI

Prenses Diana’nın ardından rol arkadaşı Josh O’Connor’a da teşekkür edern Corrin, “Bunu sensiz yapamazdım. Yanımdaki her günü tam bir neşe haline getirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.



