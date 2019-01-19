-40 derece soğukta 4 yıl boyunca bağlı bırakıldı! Kurtarıcılarına böyle teşekkür etti

Dört yıl boyunca yaz kış fark etmeksizin sahibi tarafından ağaca bağlı tutulan Diesel ismindeki köpeğin başına gelenler ise bu olumsuz hareketlere bir örnek!

Sahipleri, Diesel'in büyük ırk olmasından dolayı ona evde bakmak istemedi. Bunun yerine bahçede ağaca bağlamayı tercih ettiler!

Diesel, hem soğukta üşüdü hem de başka hayvanların saldırısına uğradı.

Diesel’in başına gelenler hayvanseverleri öfkelendirdi.

Dört yıl boyunca havanın -40’ın altına indiği bir bölgede ağaca bağlı halde tutuldu.

Diesel soğuktan korunabilmek adına patilerinin üstüne basmaya başladı. Bu yüzden de patileri soğuktan zarar gördü.

Soğuk havanın yanı sıra Diesel’e vahşi köpekler de saldırdı. Zincire bağlı olduğundan zavallı hayvancık kendisini savunamadı bile.

Hatta bir keresinde bir at, başına sertçe vurmuş ve köpeğin dişleri kırılmış.

Köpeğin omzunda gördüğünüz kırmızılık da atın saldırması esnasında oluşan kanın donmasından dolayı.

Köpeğin durumundan haberdar olan Animal Advocates ismindeki organizasyon hemen yardıma koştu.