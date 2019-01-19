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-40 derece soğukta 4 yıl boyunca bağlı bırakıldı! Kurtarıcılarına böyle teşekkür etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
İLGİNÇ HABERLER  | 19.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Köpeklerin, insanların en sadık dostları olduğundan kimsenin şüphesi yok. Bazıları köpekleri koruma amaçlı beslerken bazıları da ailenin yeni bir çocuğu olarak görür. Hayvanları koruma amaçlı kullananlar ise, sevimli dostlarımıza kötü davranabiliyorlar.

-40 derece soğukta 4 yıl boyunca bağlı bırakıldı! Kurtarıcılarına böyle teşekkür etti

Dört yıl boyunca yaz kış fark etmeksizin sahibi tarafından ağaca bağlı tutulan Diesel ismindeki köpeğin başına gelenler ise bu olumsuz hareketlere bir örnek!

Sahipleri, Diesel'in büyük ırk olmasından dolayı ona evde bakmak istemedi. Bunun yerine bahçede ağaca bağlamayı tercih ettiler!

Diesel, hem soğukta üşüdü hem de başka hayvanların saldırısına uğradı.

Diesel’in başına gelenler hayvanseverleri öfkelendirdi.

Dört yıl boyunca havanın -40’ın altına indiği bir bölgede ağaca bağlı halde tutuldu.

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Diesel soğuktan korunabilmek adına patilerinin üstüne basmaya başladı. Bu yüzden de patileri soğuktan zarar gördü.

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Soğuk havanın yanı sıra Diesel’e vahşi köpekler de saldırdı. Zincire bağlı olduğundan zavallı hayvancık kendisini savunamadı bile.

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Hatta bir keresinde bir at, başına sertçe vurmuş ve köpeğin dişleri kırılmış.

Köpeğin omzunda gördüğünüz kırmızılık da atın saldırması esnasında oluşan kanın donmasından dolayı.

Köpeğin durumundan haberdar olan Animal Advocates ismindeki organizasyon hemen yardıma koştu.

Diesel’i önce tesislerine götürdüler. Burada güzelce tedavi edildi. İnsanlardan korktuğundan dolayı güvenini kazanmaları biraz zaman aldı.

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Yapılan tedaviler ve rehabilitasyon sürecinin ardından köpek insanlara ve diğer hayvanlara güvenmeye başladı.

Hatta kaldığı kampta Romeo ismindeki, istismara uğramış bir başka köpekle arkadaş oldu.

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İyi kalpli insanların çalıştığı bu kurumun köpeğin hayatını nasıl değiştirdiğini görmek için izleyin:

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Anahtar Kelimeler:
köpek doğuk hava hayvan hakları

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