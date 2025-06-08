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40 milyon takipçisi var! TikTok fenomeni Trump engeline takıldı: Sınır dışı edildi

Dünyaca ünlü TikTok fenomeni Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD’de gözaltına alındı. 40 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Lame, daha sonra gönüllü olarak ülkeyi terk etti.

40 milyon takipçisi var! TikTok fenomeni Trump engeline takıldı: Sınır dışı edildi
Begüm Özkaynak

TikTok ve Instagram’da sessiz videolarıyla küresel fenomen haline gelen Khaby Lame, ABD’de vize süresini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, hakkında sınır dışı kararı verilen Lame’nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

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DİJİTAL ÇAĞIN CHARLİE CHAPLİN'İ OLARAK DA ANILIYOR

İtalyan vatandaşı olan Khaby Lame, 2020 yılında pandemi nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal medyada içerik üretmeye başlamış ve özellikle sessiz, mizahi videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Lame, takipçileri tarafından “dijital çağın Charlie Chaplin’i” olarak da anılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen abd sınır
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