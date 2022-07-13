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40 yıllık cinayet davası nihayet çözüldü! 5 yaşındaki kızın ölümü sonunda aydınlığa kavuştu

13.07.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bulunan bir DNA kanıtı sayesinde, 1982'de beş yaşındaki Anne Pham'ı kaçıran ve onu boğmadan önce cinsel saldırıda bulunan kişinin 70 yaşındaki Robert Lanoue olduğu ortaya çıktı. Olayın aydınlığa kavuşmasıyla 40 yıldır devam eden dava sona erdi ve Lanoue tutuklandı.

40 yıllık cinayet davası nihayet çözüldü! 5 yaşındaki kızın ölümü sonunda aydınlığa kavuştu

40 yıl süren bir cinayet cinayet davası, yeni bulunan bir DNA kanıtı sayesinde 21 Ocak 1982'de anaokuluna yürürken ortadan kaybolan 5 yaşındaki Anne Pham'ın katilinin 70 yaşındaki Robert Lanoue olduğu ortaya çıktı. Yıllar sonra Lanoue'nin tutuklanmasıyla, dava kapandı.

ASKER OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Robert Lanoue, adam kaçırmak, 14 yaşından küçük bir çocuğa karşı cinsel saldırıda bulunmak ve birinci derece cinayetle suçlandı. Lanoue'nin, küçük kızın eski bir ABD ordusu üssü ve milli parkı olan Fort Ord'da bulunan cesedini oraya atmadan önce Pham'a cinsel saldırıda bulunduğu ve onu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Anne, Seaside, California'daki Highland İlköğretim Okulu'nda öğrenciyken, Lanoue o sırada 29 yaşındaydı ve Fort Ord'da asker olarak görev yapıyordu.

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ÖZEL BİR DNA TESTİ KULLANILDI

Monterey İlçe Bölge Savcılığı Ofisi Soğuk Dava Görev Gücü ve Deniz Kenarı Polis Departmanı arasında 2020'de yapılan bir işbirliği, DNA testi için davadan elde edilen kanıtların sunulması anlamına geliyordu. Bölge savcılığının yetkililerin "daha önce daha önceki araştırmalar için mevcut olmayan yeni bir DNA testi türü" kullandığını söylemesinin ardından dava yeniden açıldı.

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ZATEN HAPİSTEYDİ

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DNA sonuçları onları Lanoue'ye götürdü. Kaliforniyalı müfettişler 6 Temmuz'da onun tutuklanması için bir emir çıkardılar. Ancak kayıtlı bir seks suçlusu olan 70 yaşındaki adamın şartlı tahliyesini ihlal ettiği için zaten hapiste olduğunu fark ettiler. Lanoue, 1998'de reşit olmayan bir çocuğu istismar etmekten ve çocuk pornografisinden suçlu bulunmuş ve memleketi Nevada'da yaklaşık 20 yıl hapis yatmıştı.

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TAŞINDIKTAN DÖRT YIL SONRAYDI

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1975'te Saygon'un düşmesi nedeniyle Vietnam'dan kaçan mülteci bir çiftin çocuğu olan Anne, ailesinin bölgeye taşınmasından sadece dört yıl sonra öldürüldü.

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