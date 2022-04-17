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Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

17.04.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den iki çocuk annesi bir annesi Orsolya Gaal'ın cesedi, Cumartesi sabahı erken saatlerde, evine bir milden daha yakın bir mesafede bir spor çantasına doldurulmuş halde bulundu. Korkunç cinayetle ilgili detaylar araştırılırken en büyük şüphelilerin 17 yaşındaki oğlu ve eşi olduğu iddia edildi.

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

51 yaşındaki Gaal’in cesedi Queens'in Forest Hills semtinde köpek gezdirici Glenn Van Nostrand tarafından bulundu. Van Nostrand, sabah 8 sularında iki köpeği ile yürüken köpeklerin onu Forest Park'ta bir spor çantasına götürdüğünü ve çantanın içinde cenin pozisyonunda Gaal'ın cesedini bulduğunu bildirdi. Cesedinin kan dolu çanta içinde yüzdüğünü de ifadelerine ekledi.

Müfettişler incelemelerin ardından cesedin hala sağlam olduğunu ve parçalara ayrılmadığını bildirdi.

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İZLER EVİNE GÖTÜRÜYOR

Van Nostrand’ın köpekleri yetkilileri olay yerinin yakınındaki başka bir noktaya da götürdü ve burada da taze kan izlerine rastladılar. Polis Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kan izinin yetkilileri götürdüğü yerin Gaal'ın olay mahallinden sadece yarım mil uzaklıktaki evi olduğunu söyledi.

GLALAL

Gaal’in iki oğlu ve eşiyle yaşadığı evinde ulaşan polisler, 13 yaşındaki küçük oğlunu evde tek başına otururken bulduklarını bildirdiler. Polisler tarafından kelepçelenip karakola götürülen ve sorgulanan gencin serbest bırakıldığı yetkililer tarafından doğrulandı.

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EŞİ VE BÜYÜK OĞLUNDAN ŞÜPHELENİYORLAR

GAAAL

Gaal'ın eşi Howard Klein, çiftin 17 yaşındaki diğer oğluyla seyahat ediyordu. New York’a sönen ikili şu an cinayetle ‘ilgili kişiler’ olarak görülüyor. Eşi Klein, Gaal’in ölümünün ardından yaptığı telefon görüşmesinde ailesinin güvenliğiyle ilgili endişe duyduğunu belirtti.

Şehir Adli Tıp Uzmanı Gaal'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışıyor. Olası bir şüpheli ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi. Bölgedeki komşular ise olay karşısında oldukça şaşkın ve endişeli olduklarını belirttiler.

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cinayet kadın cinayeti
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