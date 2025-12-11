Mynet Trend

400 bin yıllık sır! Ateşin gizemi çözüldü: İnsanlar bilinenden önce kullanmaya başlamış

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, insanlık tarihine dair önemli bir dönüm noktasını yeniden yazdıracak bulgular ortaya koydu. British Museum öncülüğündeki bilim insanları, Suffolk’taki Barnham arkeolojik alanında yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait bilinçli ateş kullanımına işaret eden izler keşfetti. Detaylar haberimizde...

İngiliz bilim insanları, ülkenin doğusundaki Suffolk bölgesinde yer alan Barnham arkeolojik kazı alanında yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait bilinçli ateş kullanımına dair kanıtlar bulduklarını duyurdu.

KIVILCIM ÇIKARAN PARÇALAR TESPİT EDİLDİ

British Museum öncülüğündeki araştırma ekibi, alanda pişmiş kil parçaları, yoğun ısı nedeniyle çatlamış el baltaları ve çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran demir pirit minerali parçaları tespit etti.

BÖLGEDE SICAKLIĞIN 700 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangın ihtimalini elimine etmek için dört yıl boyunca ayrıntılı incelemeler yürüten ekip, yaptıkları testler kapsamında, bölgede sıcaklığın 700 derecenin üzerine çıktığını ve aynı noktada tekrarlayan yanma izlerine rastlandığını tespit etti.

400 BİN YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Araştırmacılar, bu bulguların yıldırım düşmesi ya da yangınlardansa bilinçli olarak oluşturulmuş ocak yapısına işaret ettiğini vurguladı.

Çalışmanın sonuçları, insanların kontrollü ateş kullanımına yaklaşık 400 bin yıl önce başladığını ortaya koydu.

50 BİN YIL ÖNCESİ KABUL EDİLİYORDU

Daha önce bu konudaki en eski kanıtlar, Fransa'nın kuzeyindeki Neandertal yerleşimlerinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntılar olarak kabul ediliyordu.

Araştırmanın detayları dergide yayımlandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

