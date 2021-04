41.Brit Ödülleri adayları açıklandı

BRIT Ödülleri, kısaca The BRITs, British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleridir. 1977 yılından bu yana verilmektedir. BRIT, British or Britannia sözcüklerinin kısaltmasıdır. Fakat daha sonra, British Record Industry Trust sözcüklerinin kısaltması olarak kullanılmıştır.

Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı 41. Brit Ödülleri adaylıkları açıklandı. 4. kez ngiliz komedyen Jack Whitehall'ın sunuculuğunu yapacağı ödül töreninde Dua Lipa ve 2021 yılının yükselen yıldızı Griff sahne alacak.

En İyi Britanyalı Solo Kadın Sanatçı

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

En İyi Britanyalı Solo Erkek Sanatçı

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

En İyi Britanyalı Grup

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T and Bugsey

En İyi Yeni Sanatçı

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T and Bugsey

Britanya'da Yılın Teklisi

220 Kid and Gracey – "Don't Need Love"

Aitch and AJ Tracey featuring Tay Keith – "Rain"

Dua Lipa – "Physical"

Harry Styles – "Watermelon Sugar"

Headie One, AJ Tracey and Stormzy – "Ain't It Different"

Joel Corry featuring MNEK – "Head & Heart"

Nathan Dawe featuring KSI – "Lighter"

Regard and Raye – "Secrets"

S1mba featuring DTG – "Rover"

Young T and Bugsey featuring Headie One – "Don't Rush"

Britanya'da Yılın Albümü

Arlo Parks – "Collapsed in Sunbeams"

Celeste – "Not Your Muse"

Dua Lipa – "Future Nostalgia"

J Hus – "Big Conspiracy"

Jessie Ware – "What's Your Pleasure?"

En İyi Uluslararası Solo Kadın Sanatçı

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

En İyi Uluslararası Solo Erkek Sanatçı

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

En İyi Uluslararası Grup

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run the Jewels