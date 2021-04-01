41.Brit Ödülleri adayları açıklandı

BRIT Ödülleri, kısaca The BRITs, British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleridir. 1977 yılından bu yana verilmektedir. BRIT, British or Britannia sözcüklerinin kısaltmasıdır. Fakat daha sonra, British Record Industry Trust sözcüklerinin kısaltması olarak kullanılmıştır.
Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı 41. Brit Ödülleri adaylıkları açıklandı. 4. kez ngiliz komedyen Jack Whitehall'ın sunuculuğunu yapacağı ödül töreninde Dua Lipa ve 2021 yılının yükselen yıldızı Griff sahne alacak.
En İyi Britanyalı Solo Kadın Sanatçı
- Arlo Parks
- Celeste
- Dua Lipa
- Jessie Ware
- Lianne La Havas
En İyi Britanyalı Solo Erkek Sanatçı
- AJ Tracey
- Headie One
- J Hus
- Joel Corry
- Yungblud
En İyi Britanyalı Grup
- Bicep
- Biffy Clyro
- Little Mix
- The 1975
- Young T and Bugsey
En İyi Yeni Sanatçı
- Arlo Parks
- Bicep
- Celeste
- Joel Corry
- Young T and Bugsey
Britanya'da Yılın Teklisi
- 220 Kid and Gracey – "Don't Need Love"
- Aitch and AJ Tracey featuring Tay Keith – "Rain"
- Dua Lipa – "Physical"
- Harry Styles – "Watermelon Sugar"
- Headie One, AJ Tracey and Stormzy – "Ain't It Different"
- Joel Corry featuring MNEK – "Head & Heart"
- Nathan Dawe featuring KSI – "Lighter"
- Regard and Raye – "Secrets"
- S1mba featuring DTG – "Rover"
- Young T and Bugsey featuring Headie One – "Don't Rush"
Britanya'da Yılın Albümü
- Arlo Parks – "Collapsed in Sunbeams"
- Celeste – "Not Your Muse"
- Dua Lipa – "Future Nostalgia"
- J Hus – "Big Conspiracy"
- Jessie Ware – "What's Your Pleasure?"
En İyi Uluslararası Solo Kadın Sanatçı
En İyi Uluslararası Solo Erkek Sanatçı
- Bruce Springsteen
- Burna Boy
- Childish Gambino
- Tame Impala
- The Weeknd
En İyi Uluslararası Grup
- BTS
- Fontaines DC
- Foo Fighters
- Haim
- Run the Jewels
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