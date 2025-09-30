41 yıllık gizem bir ihbarla çözüldü! Cinayet işledi Türkiye'ye kaçtı: Sahte kimlikle dönüp 14 yıl boyunca...

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında işlenen bir cinayet tam 41 yıl sonra aydınlatıldı. Fail Nazmi Gezginci (66), tam 41 yıl süren firar hayatının ardından Türkiye'de ele geçirildi. Cinayet zanlısının yakalanmasını sağlayan gelişmenin ise kritik bir ihbar olduğu ortaya çıktı. Gezginci'nin bu 41 yılda yaşadıkları ise adeta filmlere konu olacak cinsten. İşte tüm detaylar!

10 BİN EURO ÖDÜL VERİLDİ

Alman makamları, Gezginci'nin yakalanmasına yardımcı olan bu önemli bilgi için ihbarcıya 10.000 Euro para ödülü verildiğini duyurdu. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. LKA sözcüsü, "Bu kadar yüksek bir ödülü son yıllarda hiç ödememiştik, gerçekten istisnai bir durum" sözleriyle ihbarın önemini vurguladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TÜRKİYE'YE KAÇTI

Olay, 30 Temmuz 1984'te, Gezginci'nin o dönem 19 yaşındaki eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürmesiyle başladı. Cinayetin ardından hızla Türkiye'ye kaçan Nazmi Gezginci, 40 yılı aşkın süre boyunca adaletten kaçmayı başardı. Ancak, Alman polisinin yıllardır sürdürdüğü takip ve son gelen ihbar sayesinde Gezginci'nin yeri Türkiye'de tespit edildi. Türk polisi tarafından yakalanan Gezginci, askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi.

SAHTE KİMLİKLE GERİ DÖNÜP 14 YIL YAŞAMIŞ

Almanya'ya iade edilen Nazmi Gezginci, polisteki ilk ifadesinde eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma derinleşince, Gezginci'nin şaşırtıcı bir şekilde 1998 yılında Cemil Gani ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Daha da dikkat çekici olan, Gezginci'nin cinayeti işlediği yer olan Aschaffenburg'da tam 14 yıl boyunca kimliği fark edilmeden yaşamını sürdürmüş olmasıydı.

Kaynak: Sabah