43 bin euro maaş ve bedava İzlanda tatili! Tek şartı 'kötü fotoğraf çekmek'

Havayolu şirketi Icelandair, fotoğrafçılıkta iddiası olmayanlara özel bir kampanya başlattı. 10 günlük İzlanda gezisi sunulan programda, katılımcılara içerik üretimi karşılığında 43 bin euroya kadar ödeme yapılacak.

Fotoğrafçılıkta yeteneği olmadığını düşünenler için sıra dışı bir fırsat doğdu. Euronews'de yer alan habere göre; İzlanda merkezli havayolu şirketi Icelandair, 'kötü fotoğrafçılar' için özel bir kampanya düzenleyerek katılımcılara hem seyahat hem de gelir imkânı sunuyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla herkesin cebinde bir kamera bulunmasına rağmen, iyi fotoğraf çekmek hâlâ birçok kişi için zorlayıcı olabiliyor. Bulanık kareler, hatalı kadrajlar ya da yanlışlıkla objektifi kapatan detaylar, amatör çekimlerin en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alıyor. Icelandair ise tam da bu noktadan yola çıkarak, herkesin etkileyici kareler yakalayabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

10 GÜNLÜK SEYAHAT VE ÜCRETLİ İÇERİK ÜRETİMİ

Kampanya kapsamında seçilecek katılımcılara gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve harçlık dahil olmak üzere 10 günlük İzlanda seyahati sunulacak. Program boyunca çekilen fotoğraflar ve üretilen içerikler karşılığında ise katılımcılara 43 bin euroya kadar ödeme yapılabilecek.

Şirket, bu proje ile İzlanda’nın doğal güzelliklerinin, profesyonel olmayan kişiler tarafından dahi etkileyici şekilde görüntülenebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Kampanyaya başvurmak isteyen adayların, fotoğrafçılık alanında profesyonel bir geçmişe sahip olmaması gerekiyor. Aynı zamanda adayların kamera karşısında kendini rahat ifade edebilmesi, doğa yürüyüşleri ve açık hava aktivitelerine ilgi duyması bekleniyor.

Başvuru şartları arasında geçerli pasaporta sahip olmak, 21 yaşını doldurmuş olmak ve İzlanda ile birlikte İngiltere ve ABD’ye seyahat edebilecek durumda bulunmak da yer alıyor.

Adaylar başvurularını “reallybadphotographer.com” adresi üzerinden gerçekleştiriyor. Süreçte katılımcılardan fotoğrafçılık becerilerine ilişkin altı soruyu yanıtlamaları istenirken, isteyen adaylar neden uygun olduklarını anlattıkları 60 saniyelik bir video ile başvurularını destekleyebiliyor.

