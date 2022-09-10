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43 yaşındaki Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozu büyüledi! "Bu kadın yaşlanmıyor"

10.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi birçok farklı yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirmişti. Sonrasında yavaş yavaş toparlamaya başlayan Tugay, paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi.

43 yaşındaki Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozu büyüledi! "Bu kadın yaşlanmıyor"

Ekranlarda ilk defa Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlamış olan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan isim, fitliği ve güzelliğiyle de sık sık konuşuluyor.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan Mine Tugay, bu kez göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

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43 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu siyah beyaz yayınladığı fotoğrafını "Barthes bunu sevdi" notuyla paylaştı.

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"BU KADIN YAŞLANMIYOR"

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçisinin ise Tugay'a "Bu kadın yaşlanmıyor" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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MİNETUGAY11Ekran Alıntısı

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