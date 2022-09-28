44 yaşındaki Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı! Esneme hareketi beğeni topladı: "Şimdilik bu kadar yapabildim"

İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Fitliği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Tugay bu kez yeni paylaşımıyla gündem oldu.

44 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterini canlandıran Mine Tugay, Zalim İstanbul dizisinde ise Şeniz rölüyle akıllara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocuk itirafında bulunarak 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmak istediğini ancak sonrası olmadığını söylemişti.

"ŞİMDİLİK BU KADAR YAPABİLDİM"

44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bu kez spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Tugay, esneme hareketi yaptığı anları video şeklinde paylaşarak paylaşımına ise "Ben şimdilik bu kadar yapabildim yani yapamadım. Neyse omuzlarımı rahatlattım biraz." notunu ekledi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



