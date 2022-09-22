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44 yaşındaki Mine Tugay süper minili pozuyla nefes kesti! "Sen yaşlanmazsın valla"

22.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi pek çok farklı yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktifliğini sürdüren 44 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde çocuk itirafıyla şaşırtmıştı. Tugay, bu kez dekolteli ve mini elbisesiyle poz vererek takipçilerini büyüledi.

44 yaşındaki Mine Tugay süper minili pozuyla nefes kesti! "Sen yaşlanmazsın valla"

İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, fitliği ve güzelliğiyle takipçilerinden beğeni alıyor. Tugay bu kez yeni paylaşımıyla gündem oldu.

44 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN SÜPER MİNİLİ POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterini canlandıran Mine Tugay, Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmak istediğini itiraf eden Tugay, bu defa süper mini elbisesiyle poz verdi.

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44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden de yorum yağdı.

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"SEN YAŞLANMAZSIN VALLA"

Ünlü ismin pozuna binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerinden Tugay'a "Bu güzelliği neye borçlusunuz?" , "Maşallah diyorum" gibi yorumlar geldi. Bir takipçi ise Tugay'a "Sen yaşlanmazsın valla" yorumunda bulundu.

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İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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MİNETUGAY11Ekran Alıntısı

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