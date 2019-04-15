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44 yıl sonra hapishaneden çıkan adamın teknoloji şaşkınlığı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 15.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

ABD'li Otis Johnson 44 yıl sonra hapishaneden çıkıp, New York sokaklarını dolaştı ve günümüz dünyası karşısında yaşadığı şaşkınlığı bu sözlerle anlattı: 'İlk çıktığımda herkesi CIA ajanı zannettim!'

44 yıl sonra hapishaneden çıkan adamın teknoloji şaşkınlığı!

44 yıl boyunca hapishanede olan Otis Johnson, 2015 yılında hapishaneden çıkıp, New York sokaklarında yürüdüğünde adeta şoke oldu.

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44 yıl hapiste kaldıktan sonra Times Meydanı'na gelen ABD'li Otis Johnson, gelişen teknoloji için "Neden herkes kendi kendine konuşuyor?" ve "İlk çıktığımda herkesi CIA ajanı zannettim" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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1970’lerde 25 yaşında polis öldürme suçundan hapse atılan Otis Johnson, 44 yıl sonra New York’ta yeniden dolaştığında yeni teknolojiye oldukça şaşırdı. "Eskiden burada sadece yürürdük" diyen
Johnson, artık her yerde dev ekranlar olduğunu, telefonları ve yeni teknolojiyi anlayabildiği ölçüde anlatmaya çalıştı.

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Johnson insanların yürürken telefonlarla ilgilenmesini de şaşkınlıkla karşıladı. "Telefona bakarken kendilerine nasıl hakim olabiliyorlar?" diyen Johnson, çağımızdaki telefon bağımlılığı ile ilk karşılaşmasının şokunu atlatamıyor.

"1998'de bütün ailemi kaybettim ve hapisten çıktığımda tamamen yalnızdım. Bu durum beni rahatsız ediyor çünkü ailemi özlüyorum." diyen Johnson, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Geriye değil ileriye gitmeye çalışıyorum ve bu sayede toplumda hayatta kalıyorum." diyen Otis Johnson, 44 yıl sonra hayata geri dönmenin zorluklarını anlattı.

İşte Otis Johnson'ın Al Jazeera'ye anlattığı inanılmaz hayat hikayesi...


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