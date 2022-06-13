45 gün boyunca güneş doğmuyor, nehirler kırmızı renkte akıyor! Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

18.000 mahkumun altyapısını inşa ederken öldüğü eski bir Sovyet esir kampı üzerine inşa edilen Norilsk, karayoluyla ulaşılamayacak kadar uzak. Norilsk'e çıkan neredeyse hiçbir yol mevcut değil. Şehrin içine ve dışına sadece bir yük demiryolu hattı var ve 40 mil uzaklıktaki liman kenti Dudinka, kışın donup ulaşımı imkansız kılsa da arta kalan zamanda şehre deniz yoluyla ulaşım sağlıyor. Yıl boyunca mevcut olan tek erişim yolu, 1.800 mil uzaklıktaki Moskova'dan beş saatlik bir uçuşla uçmak.

İKİ AY KARANLIK

Kuzey Kutbu'nda yer alan şehirde yılın iki ayı karanlık geçiyor. Yılın yaklaşık üçte ikisinde ise, şehir ve çevresi karla kaplı ve sıcaklıkların -53.1 C gibi rekor düşük seviyelere ulaştığı biliniyor. Buna karşılık, yaz aylarında güneş 65 gün boyunca batmaz.

RUSYA'NIN EN KİRLİ ŞEHRİ

Norilsk bugün Rusya'nın en kirli şehri ve gezegendeki en kirli on şehirden biri. Şehirdeki Nikel tesisi her yıl kükürt dioksit, nitrojen oksitler, karbon, fenoller ve daha fazlasını içeren iki milyon tondan fazla zehirli gaz pompalıyor. Toplam küresel kükürt dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde biri bu şehirden geliyor.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ DÜŞÜYOR

Şehirdeki kirlilik oranı ortalama yaşam süresini 59 yaşına indiriyor. Bölgedeki kanser oranları da Rusya'nın geri kalanının iki katı. Bir sağlık araştırması, Sibirya'daki ortalama bir çocuğa kıyasla Norilsk'te çocuklarda kan hastalığı oranlarının yüzde 44 daha yüksek olduğunu, sinir sistemi rahatsızlıklarının oranlarının yüzde 38 ve kemik ve kas hastalıklarının yüzde 28 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

KAR BİLE KIRMIZI

Eylül 2016'da şehrin yakınlardaki Daldykan nehri kan kırmızısına döndü. Bazı yerliler bu olayı "Tanrı'nın yaklaşan bir dünya savaşıyla ilgili mesajı" olarak değerlendirdi. ABC News'in haberine göre eski fabrika işçisi Evgeny Belikov, tesise yakın bir rezervuarın benzer bir renkte olduğunu ve personel tarafından "Kızıldeniz" olarak bilindiğini söyledi. İşçilerin burası için “Kışın kar da kırmızıdır. Bir yandan güzel, ama diğer yandan kimyasal." dediği söyleniyor.

İYİ BİR NEDENİ VAR

Bu kadar çok kişinin bunu yapmasının iyi bir nedeni olsa da, bırakın orada yaşamak şöyle dursun, herkesin “dünyanın en kuzeydeki şehrinde” çalışmak isteyebileceği bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Ancak Norilsk Nickel'deki işçiler, 739 dolardan az olan ulusal ortalamaya kıyasla ayda 986 dolardan fazla kazanabiliyorlar.



