Bazen büyük keşifler, sıradan eşyaların arasında yıllarca fark edilmeden kalabiliyor. Romanya'nın kuzeyindeki Buzău bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın da evinde tuttuğu kırmızı renkli ağır taşı uzun süre yalnızca kapı takozu olarak kullandı. Hatta evine giren hırsızlar altın takılarını çalarken taşın değerini fark etmeyerek onu olduğu yerde bıraktı. Kadının 1991 yılında hayatını kaybetmesinin ardından taşın gerçek kimliği ortaya çıktı.

YILLARCA SIRADAN BİR TAŞ SANILDI

Kadının Colți köyü yakınlarındaki bir dere yatağından aldığı taş, yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaydı. Kırmızıya çalan rengi ve ağır yapısı nedeniyle evde kapıyı açık tutmak amacıyla kullanılıyordu.

Kadının evine daha önce giren hırsızlar altın takıları çalmış ancak ağır taşı değersiz bir kaya parçası olarak görerek dokunmamıştı. Kadının 1991'de hayatını kaybetmesinden sonra evi miras alan bir yakını ise taşın sıradan bir kaya olmayabileceğinden şüphelendi.

Bunun üzerine Romanya devlet yetkilileri taşı incelemeye aldı ve Polonya'daki Kraków Tarih Müzesi uzmanlarına gönderdi. Yapılan analizler sonucunda taşın gerçek kehribar olduğu ve yaklaşık 38 ila 70 milyon yıl öncesine tarihlendiği belirlendi.

3,5 KİLOGRAMLIK KEHRİBAR ULUSAL HAZİNE İLAN EDİLDİ

Yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki parça, şimdiye kadar keşfedilen en büyük bütün kehribar örnekleri arasında gösteriliyor. Bölgenin kendine özgü koyu kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlarını taşıyan bu kehribar türü, mineraloglar tarafından rumanit olarak adlandırılıyor.

Uzmanlar, parçanın değerinin yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 55 milyon lira) olduğunu tahmin ediyor. Ancak Buzău İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, taşın bilimsel ve kültürel değerinin parasal karşılığının hesaplanamayacağını belirtiyor.

Romanya tarafından koruma altına alınan kehribar, 2022 yılından bu yana Buzău İl Müzesi'nde sergileniyor.

KEHRİBAR MİLYONLARCA YILDA NASIL OLUŞUYOR?

Kehribar, milyonlarca yıl önce ağaçlardan salgılanan reçinenin tortulların altında gömülmesi ve zamanla kimyasal değişime uğrayarak sertleşmesiyle oluşuyor.

Ağaç reçinesi, bitkilerin yaralarını kapatmak ve böceklerle hastalıklara karşı korunmak için salgıladığı yapışkan bir madde. Zaman içinde bu reçineler toprak altında kalıyor, nehirler ve doğal aşınma süreçleriyle farklı bölgelere taşınabiliyor.

Romanya'nın Colți bölgesi de bu doğal oluşumların görüldüğü önemli alanlardan biri. Bölgede kehribar madenciliğinin 1920'li yıllardan itibaren yapıldığı belirtiliyor.

BİLİM İNSANLARI İÇİN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Kehribar, yalnızca milyonlarca yıllık geçmişiyle değil, oluşumu sırasında çevresindeki canlı ve maddeleri koruyabilmesiyle de bilimsel önem taşıyor. Reçineye sıkışan böcekler, bitki sporları ve hava kabarcıkları, geçmişteki ekosistemlere ilişkin önemli bilgiler sunabiliyor.

Ayrıca kehribarın kimyasal yapısı incelenerek reçinenin hangi ağaç türlerinden geldiği ve tarih öncesi Avrupa'nın iklim koşulları hakkında çıkarımlar yapılabiliyor.

Müzede sergilenen büyük parçanın içindeki olası kalıntılara ilişkin henüz kapsamlı bir analiz yayımlanmış değil. Buna rağmen uzmanlar, taşın jeolojik ve tarihî açıdan son derece önemli bir örnek olduğunu vurguluyor.