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45 kilo veren Adele'in son hali inanılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Verdiği kilolarla görüntüsünde büyük bir değişim gerçekleştiren Adele, Oscar after party'sinde son haliyle görüntülendi. Ünlü şarkıcının 45 kilo verdiği öğrenildi.

45 kilo veren Adele'in son hali inanılmaz

Ünlü şarkıcı Adele, kilo verdikten sonra yaşadığımı değişimle gündemde. Adele’in son fotoğrafı, Beyonce ve Jay-Z’nin Oscar after party’sinden. Daily Mail gazetesi, İngiliz şarkıcının ‘sebze ve günde 1000 kalori diyeti’ ile 45 kilo verdiğini yazdı.

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31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Los Angeles’taki partide Polonyalı televizyon sunucusu Kinga Rusin ile fotoğraf çekildi. Rusin’in Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta Adele’in leopar desenli kıyafeti ve incelen beli dikkat çekiyor.

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Reese Witherspoon, Kim Kardashian, Charlize Theron, Jessica Alba gibi yıldızların katıldığı partide, Adele ile fotoğrafını paylaşan Rusin, “Dün Beyonce ve Jay Z’nin özel partisinde Aldele ile ayakkabılar hakkında konuştum (Fotoğraftaki Adele muhtemelen 30 kilo verdikten sonra) notunu yazdı.

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Geçen yıl nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilen Adele, ocak ayında, Karayipler’in Anguilla bölgesinde çekilen yeni görüntülerinde daha da zayıfladığı haliyle fotoğraflanmıştı.

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Brezilyalı kişisel antrenör Camila Goodis, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söylemişti. Ancak ünlü şarkıcıya, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte egzersiz yaptırdığını anlatmıştı.

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SIRTFOOD DİYETİ YAPTI

The Sun gazetesi, Adele’in değişiminin pilates, ağırlık kaldırma egzersizleri, şekeri kesme ve Sirtfood diyeti ürünü olduğunu yazmıştı. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor.

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İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.

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adele, son hali,

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