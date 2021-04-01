Henüz 5 yaşındayken anne olan Lina Medina’nın dram dolu hayat hikayesi tüylerinizi diken diken edecek

1933 yılında Peru’da dünyaya gelen Lina Medina, 5 yaşında anne olarak tıp tarihine geçti. Kulağa oldukça tuhaf gelen ve gerçek dışı olarak algılanan bu olayın sebebi ise kız çocuklarının bazılarında zaman zaman görülebilen “Puberte Prekoks” hastalığıydı. Bu hastalık nadir olarak görülse de kız çocuklarının daha erken regli olmasına neden oluyor.

Lina 1939 yılında karnı büyüdüğünde, ailesi onun karnında tümör olabileceği korkusuyla hastaneye götürdü fakat gerekli tetkikler sonucunda ortaya çıkan durum aileyi şaşkına uğrattı. Anaokuluna gitmesi gereken yaştan olan beş yaşındaki Lina, yedi aylık hamileydi.

Tetkikleri tamamlayan doktorun ve ekibinin bütün şaşkınlığına rağmen alt hafta sonra Lina bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu doğum sonrasında ise “Dünyanın en genç annesi” unvanına kavuştu. Doğum beş yaşındaki kız çocuğunun vücudunun böyle bir duruma elverişli olmaması nedeniyle sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi. Anneler gününe denk gelen doğumda çocuk iki buçuk kilo olarak dünyaya geldi. Çocuğa ise doğumu yapan doktorun adı olan Gerardo verildi.Gerardo büyüne kadar biyolojik annesini ablası olarak bildi ve gerçek ona uzun bir süre boyunca söylenmedi.