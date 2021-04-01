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Henüz 5 yaşındayken anne olan Lina Medina’nın dram dolu hayat hikayesi tüylerinizi diken diken edecek

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca bilim insanları imkansız olarak görülen pek çok olaya tanık oldu. 5 yaşındayken hamile kalan Lina Medina’nın hikayesi de bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Lina’yı ailesi şikayetlerinden dolayı Lina’yı hastanete götürdü ve sürpriz bir gerçekle karşılaştı. Aileyi dehşete düşüren gerçek ise 5 yaşındaki kızlarının hamile olmasıydı.

Henüz 5 yaşındayken anne olan Lina Medina’nın dram dolu hayat hikayesi tüylerinizi diken diken edecek

1933 yılında Peru’da dünyaya gelen Lina Medina, 5 yaşında anne olarak tıp tarihine geçti. Kulağa oldukça tuhaf gelen ve gerçek dışı olarak algılanan bu olayın sebebi ise kız çocuklarının bazılarında zaman zaman görülebilen “Puberte Prekoks” hastalığıydı. Bu hastalık nadir olarak görülse de kız çocuklarının daha erken regli olmasına neden oluyor.

Lina 1939 yılında karnı büyüdüğünde, ailesi onun karnında tümör olabileceği korkusuyla hastaneye götürdü fakat gerekli tetkikler sonucunda ortaya çıkan durum aileyi şaşkına uğrattı. Anaokuluna gitmesi gereken yaştan olan beş yaşındaki Lina, yedi aylık hamileydi.

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Tetkikleri tamamlayan doktorun ve ekibinin bütün şaşkınlığına rağmen alt hafta sonra Lina bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu doğum sonrasında ise “Dünyanın en genç annesi” unvanına kavuştu. Doğum beş yaşındaki kız çocuğunun vücudunun böyle bir duruma elverişli olmaması nedeniyle sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi. Anneler gününe denk gelen doğumda çocuk iki buçuk kilo olarak dünyaya geldi. Çocuğa ise doğumu yapan doktorun adı olan Gerardo verildi.Gerardo büyüne kadar biyolojik annesini ablası olarak bildi ve gerçek ona uzun bir süre boyunca söylenmedi.

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Bu ilginç tıbbi olay herkesin dikkatini çekti. Özellikle o dönemde Amerikan basını bu konuyla ilgili pek çok haber yaptı. Bu şaşırtıcı hamileliğin üzerine spekülasyonlar yapıldı. Zaman geçmesiyle beraber hamileğin arkasındaki gerçek bir sır perdesi olarak kaldı. Lina’nın bebeğinin babası hiçbir zaman açıklanmadı. Aile, çevresinden de tepkiler görünce çocuğuyla birlikte Lina’yı gizlemeye karar verdi. Olayın peşinde olan basın kuruluşları büyük miktarlarda paralar teklif ederek çocuğun babasını öğrenmeye çalıştı. Lina ise her şeye rağmen bu sırrı korumaya devam etti. Olayla ilgili herhangi bir gelişme sağlayamayan Peru Mahkemesi, Lina’nın babasını teavüz suçundan yargılamaya karar vererek hapse attı. Hiçbir delil ya da şahit bulunmaması nedeniyle mahkeme Lina’nın babasını serbest bıraktı.

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Lina 1970’lerin başında Raul isminde bir adamla evlendi ve 1972 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Gerardo 1979’da kırk yaşındayken annesinden önce yaşamını yitirdi.

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